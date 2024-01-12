ЕС готов к уступкам Венгрии: Financial Times о разблокировании 50 млрд евро Украине

Европейская комиссия готова пойти на некоторые уступки Венгрии, чтобы снять вето на пакет помощи в размере 50 миллиардов евро для Украины.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на нескольких европейских чиновников.

По словам чиновников, как способ убедить венгерского премьера Виктора Орбана отказаться от своего вето, Еврокомиссия готова предоставить ему возможность в 2025-м остановить операцию по финансированию на середине пути. Евросоюз включит пересмотр четырехлетнего пакета поддержки в следующем году, когда будет оцениваться, нуждается ли Украина в деньгах и выполнила ли она требования для получения помощи ЕС. Таким образом, это даст Орбану возможность наложить вето на его продление.

Отмечается, что Европейская комиссия готова ежегодно проводить аудит помощи, где будет пункт об "экстренном торможении" — когда любая страна всегда сможет вынести свои опасения по поводу выплат Украине на обсуждение саммита лидеров ЕС. Впрочем, у Будапешта не будет дополнительной возможности ветировать финансирование, говорится в статье FT.

"Еще не знаю. Я еще не уверен, но, скорее всего, да", — ответил чиновник на вопрос о том, достаточно ли этого для знания вето Орбаном.

Авторы издания Financial Times отмечают – уступки Венгрии являются лучшей идеей, чем альтернативные договоренности, требующие более сложных механизмов в обход Будапешта. В частности, речь идет о продлении действующего кредитования на один год, привлечении совместного долга или обеспеченном национальными гарантиями.

В материале отмечают, что все эти варианты могут быть реализованы без участия Венгрии, но они дороже и требуют больше времени для создания и выделения средств Украине. В свою очередь, Киев настаивает на необходимости получить помощь позже в марте, чтобы избежать необходимости прибегать к печатанию денег для финансирования расходов.

Напомним, Politico со ссылкой на собственные источники пишет, что Венгрия выдвинула новое требование о разблокировании 50 млрд евро для Украины. Речь идет о том, что Будапешт может снять вето, если финансирование будет пересматриваться каждый год.

Ранее сообщалось, что ЕС разрабатывает план оказания помощи Украине в обход вето Венгрии. Механизм будет использован в том случае, если Будапешт будет продолжать блокировать финансирование на саммите 1 февраля.

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