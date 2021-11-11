ЕС готов ввести санкции против главного аэропорта Беларуси — Reuters

По данным СМИ, также рассматривается вопрос о проведении внеочередного саммита 27 лидеров ЕС.

Европейский Союз рассматривает вопрос о введении санкций против главного аэропорта Беларуси из-за миграционного кризиса, созданного самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Об этом агентству Reuters сообщили 11 ноября два дипломата.

По их информации, ЕС завершает новый, пятый раунд санкционных ограничений в отношении высших должностных лиц Беларуси и государственной авиакомпании "Белавиа". Соответствующее решение может быть одобрено на следующей неделе. "В Европе рассматривают шестой санкционный пакет, который может содержать приказ для компаний ЕС о прекращении рейсов в национальный аэропорт Минск", — заявили два дипломата.

Как сообщает дипломат, санкции в отношении главного минского аэропорта могут перекрыть финансирование, поставки и оборудование ЕС. По словам одного из дипломатов, также рассматривается вопрос о проведении внеочередного саммита 27 лидеров ЕС.

Напомним, действия Александра Лукашенко в Беларуси спровоцировал миграционный кризис на границах с Литвой, Латвией и Польшей. Мигранты из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск. В то время как пограничная служба Беларуси помогает нелегам попасть в ЕС.

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