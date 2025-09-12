- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 3 мин
ЕС готовит 19-й пакет санкций на фоне давления США: чего хочет Америка от европейцев
Администрация Трампа давит на ЕС и страны G7 о введении пошлин до 100% против Индии и Китая за закупку российской нефти.
Европейская комиссия готовит 19 пакет санкций против России, который может быть представлен уже в начале следующей недели. Это происходит на фоне ужесточения давления со стороны США.
Об этом пишет «Общественное» со ссылкой на слова анонимного топ-дипломата ЕС.
Администрация президента США Дональда Трампа призывает ЕС и страны G7 к более жестким мерам, в частности, введение пошлин до 100% на товары из Индии и Китая, чтобы заставить их отказаться от закупок российской нефти.
19-й пакет санкций: детали и давление США
По словам европейского дипломата, Еврокомиссия кратко проинформировала послов стран-членов ЕС о работе по подготовке нового пакета санкций. Ожидается, что после прошедшей сегодня видеоконференции министров финансов G7 предложение будет окончательно доработано и представлено в начале следующей недели. Вероятно, послы ЕС рассмотрят этот вопрос уже в среду.
Эти события происходят на фоне активных дипломатических усилий США. Два дня назад издание Financial Times сообщило , что Дональд Трамп попросил ЕС ввести пошлины до 100% для Индии и Китая. Целью таких мер является усиление давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну в Украине.
"Мы готовы действовать, готовы действовать прямо сейчас, но мы сделаем это только в том случае, если наши европейские партнеры поддержат нас", - заявил один из американских чиновников.
Второй американский чиновник добавил, что Вашингтон готов «отразить» любые европейские пошлины по Китаю и Индии, что может привести к дальнейшему повышению пошлин США на импорт из обеих стран.
Европейские столицы обсуждают возможные вторичные санкции, но многие обеспокоены последствиями для торговых отношений ЕС с Пекином и Нью-Дели.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что новый пакет санкций будет направлен на «скорый отказ от российского ископаемого топлива, а также против теневого флота и третьих стран», помогающих агрессору финансировать войну путем покупки энергоносителей.
Американские дипломаты отмечают, что администрация Трампа не готова применять карательные меры против покупателей российской нефти и газа без участия ЕС, особенно учитывая, что некоторые европейские страны сами продолжают закупать у РФ энергоносители.
«Вопрос в том, хватит ли у европейцев политической воли, чтобы положить конец войне? Любое из этих действий, конечно, потребует больших затрат, и для того, чтобы президент это сделал, нам нужны наши партнеры по ЕС, а в идеале все наши партнеры. И мы разделим боль вместе», — заявили собеседники издания.
Давление на G7: замороженные активы и новые цели
Уже на следующий день стало известно , что Трамп расширяет свои усилия, включив в них союзников по G7. США давят на страны «Большой семерки» и требуют ввести вторичные пошлины в размере 50-100% для Китая и Индии на закупку ими российской сырой нефти, чтобы наконец-то заставить Кремль начать мирные переговоры с Украиной.
В позиционном документе США, направленном членам Большой семерки, также отмечается, что G7 «должна нацелиться на пособников и спекулянтов, в основном в Китае и Индии, чтобы помешать им затягивать эту войну».
Администрация Трампа также требует от стран G7 изъять сотни миллиардов долларов из замороженных российских государственных активов, большая часть которых находится в Бельгии. Хотя ЕС согласился использовать прибыль от замороженных активов для финансирования Украины, многие европейские столицы, включая Берлин и Брюссель, опасаются конфисковывать эти активы, ссылаясь на риски рыночной нестабильности и юридические проблемы.
США также призвали к санкциям против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть», усилению запретов на российские судоходные перевозки и санкции против финансового сектора РФ, в частности, платежной системы «Мир».
Напомним, 3 сентября ЕС снизил лимит цен на российскую нефть . Новый потолок цен «упал» с $60 до $47,6 за баррель, что должно повлиять на доходы Кремля.