ЕС готовит неожиданный шаг: что сделают с замороженными российскими активами

Европейский союз / © Associated Press

Европейский союз подходит к принятию исторического решения — использовать около 200 млрд евро замороженных активов российского Центробанка для стабильной финансовой поддержки Украины.

Об этом пишет издание Bloomberg.

По данным источников, знакомых с ходом переговоров, политическое соглашение по этому вопросу может быть достигнуто уже на следующей неделе на встрече лидеров ЕС в Брюсселе. После этого Еврокомиссия готовит юридический механизм распределения средств, который может заработать во второй квартал 2026 года.

Вопрос финансирования Украины становится все острее — США сокращают военную помощь, и основная нагрузка теперь ложится на Европу.

Кроме того, несколько государств ЕС испытывают внутренние бюджетные трудности, поэтому использование российских активов рассматривается как единственный реальный путь обеспечить устойчивое финансирование Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что Украина нуждается около 1 млрд долларов в месяц для закупки оружия, чтобы "полностью реализовать свой потенциал" в борьбе с Россией.

Как могут распределить средства

По предварительному плану Украина получит около 140 млрд евро в виде кредитов. Возврат средств предусмотрен только в том случае, если Россия согласится компенсировать ущерб, нанесенный войной.

Деньги планируют направить как на военные, так и экономические нужды, при этом часть средств будут тратить на европейские поставки.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов приобщиться к этому процессу. В целом страны Большой семерки уже заморозили активы российского Центробанка на сумму около 300 млрд долларов.

Проблемные моменты

Наибольшее сопротивление оказывает Бельгия, где размещено большинство активов (через клиринговую компанию Euroclear). Брюссель настаивает на юридическом обосновании гарантий на случай исков России.

Параллельно ЕС готовит новый пакет санкций, включающий полный запрет импорта российской СПГ с 2027 года. Его принятие блокирует Словакия и Австрия.

По оценкам аналитиков, если война будет продолжаться, Украине может понадобиться более 200 млрд долларов только для обороны и возобновления до конца десятилетия.

Европа стремится сделать поддержку Украины долгосрочной и защищенной от политических изменений именно поэтому российские активы рассматриваются как "ключ к стабильности" для украинского фронта.