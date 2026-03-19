ЕС готовит новую модель пребывания для украинцев: что изменится
В Евросоюзе обсудят новые правила временной защиты украинских беженцев.
В Евросоюзе снова рассуждают, следует ли продлевать временные права на проживание и трудоустройство, предоставленные украинским беженцам, и могут ввести для наших соотечественников новые правила для получения убежища.
Об этом пишет Euractiv.
Издание напоминает, что директива о временной защите (ДВЗ), введенная в действие в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России, предоставила миллионам украинцев доступ в Европу, не перегружая систему предоставления убежища. Задуманная как краткосрочная чрезвычайная мера директива неоднократно продолжалась.
По информации Euractiv, европейские дипломаты и чиновники встретятся на следующей неделе на заседании технического уровня, чтобы рассмотреть возможность очередного ее продолжения.
В прошлом году европейские столицы приняли рекомендацию относительно постепенной отмены программы с «скоординированным переходом» к более стабильному правовому статусу для украинцев, с привязкой разрешений на проживание к работе, учебе или долгосрочному пребыванию и помощью в добровольном возвращении, как только позволят условия.
По состоянию на сегодняшний день в странах ЕС находится около 4,35 миллиона перемещенных лиц из Украины. Больше всего людей приняли:
Германия — более 25% от общего количества;
Польша — 22,3%;
Чехия — около 10%.
В ЕС признают, что прогресс в переходе беженцев-украинцев к более стабильному статусу медленный и неравномерный.
Одним из набирающих обороты вариантов в некоторых европейских столицах было бы сокращение схемы ДВЗ, превращая ее в более ограниченный «остаточный статус» — фактически систему социальной защиты, предназначенную для наиболее уязвимых слоев населения или для тех, кто еще не может претендовать на другой правовой статус.
Но такой подход вызывает сложные правовые и политические вопросы.
В документе поднимается вопрос о том, следует ли решать этот вопрос на уровне ЕС путем расширения действия ДВЗ, или же национальным органам власти следует разрешить различать тех, кто может иметь право на легальное проживание, и тех, кто находится в уязвимом положении и не может этого сделать.
Напомним, в Еврокомиссии ответили, будут ли депортировать украинцев призывного возраста.
Ранее в Брюсселе «поставили крест» на плане быстрого вступления Украины в ЕС.