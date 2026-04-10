ЕС готовит новые правила для украинских беженцев: кто потеряет временную защиту

Временная защита

Европейский Союз начал работу над обновлением Директивы о временной защите (TPD), срок действия которой может продлиться до марта 2028 года. Новая редакция документа может содержать ограничения для определенных категорий граждан, в частности, мужчин мобилизационного возраста и лиц из относительно безопасных регионов Украины.

Об этом пишет DW.

Предложение о продлении сроков

В настоящее время временная защита для украинцев действует до марта 2027 года. Однако уже в конце мая Еврокомиссия должна официально предложить продлить его еще на год — до 2028 года.

«Только тогда, когда война закончится, можно планировать нечто большее. Тогда возникает возможность начать восстановление, реконструкцию, поддерживать возвращение. Ведь не только государства-члены ЕС, но и Украина должна иметь возможность поощрять людей к возвращению», — отметил старший советник по политике предоставления убежища Венского Международного центра развития миграционной политики (ICMPD) Мартин Вагнер.

Кто под угрозой ограничений

Эксперты обсуждают три основных сценария сужения инклюзивности Директивы, опираясь на опыт стран, не входящих в ЕС:

Мужчины призывного возраста: рассматривается опыт Норвегии, ограничивающей коллективную защиту для мужчин 18–60 лет. Однако в рамках права ЕС это может быть признано дискриминацией. Жители «безопасных регионов»: по примеру Швейцарии защиту могут не предоставлять лицам из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. В ЕС продолжаются дискуссии по этому пункту из-за регулярных ракетных обстрелов всей территории Украины. Новоприбывшие лица: статус может не распространяться на тех, кто уедет из Украины после даты. Такие лица будут проходить общую многомесячную процедуру получения убежища.

Причины отказа от долгосрочных статусов

Несмотря на длительную войну, страны ЕС избегают предоставления украинцам постоянных вида на жительство (ПМЖ). Вит Новотны, старший научный сотрудник Центра Мартенса, выделяет две ключевые причины такого подхода:

Административная : национальные правительства не имеют ресурсов для обработки миллионов индивидуальных заявок.

Политическая: превращение временных переселенцев в долгосрочных иммигрантов является рискованным шагом для правительств на фоне выборов.

«Временное решение постепенно превращается в статус-кво. Война продолжается и защита становится более постоянной, но все еще без долгосрочных гарантий для людей», — отметил Вит Новотны.

В настоящее время окончательное решение об инклюзивности обновленной Директивы не принято, продолжаются консультации между странами-членами ЕС.

