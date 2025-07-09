ЕС готовит новые правила пересечения границы: что изменится для украинцев

ЕС готовит новые правила пересечения границы

Реклама

Европейский парламент одобрил запуск новой системы въезда-выезда (EES), которая постепенно заработает на внешних границах Евросоюза уже с осени. Цель — повысить безопасность, ускорить пограничный контроль и уменьшить очереди. Новые правила коснутся всех граждан третьих стран, пересекающих границы ЕС.

Об этом сообщает European Parliament.

После полного внедрения EES больше не будут ставить физические штампы в паспортах. Система автоматически будет регистрировать:

Реклама

имя путешественника;

тип проездного документа;

время и место пересечения границы;

биометрические данные – изображение лица и отпечатки пальцев.

Эти данные будут касаться граждан третьих стран, пользующихся краткосрочными визами или безвизовым режимом. Доступ к этой информации в режиме реального времени будут иметь все страны Шенгенской зоны.

Как будет работать новая система

Запуск EES будет происходить поэтапно в течение 180 дней во избежание перегрузки системы. На каждом этапе будут действовать целевые показатели:

к 30-му дню — охвачено 10% пунктов пропуска;

к 90-му - 35%;

до 170-го - полный охват.

Если из-за технических проблем или больших очередей система не справляется, ее запуск могут временно приостановить. При этом государства-члены вправе внедрить EES сразу полностью, без поэтапного запуска.

После официального одобрения Советом ЕС, закон будет опубликован в Официальном журнале.

Реклама

в течение 30 дней агентство eu-LISA разработает централизованный план внедрения;

60 дней государства-члены подготовят свои национальные планы;

после этого Еврокомиссия определит дату старта 180-дневного запуска.

"Мы обеспечили запуск системы в кратчайшие сроки. Она повысит безопасность и позволит ускорить пересечение границы для тех, у кого документы в порядке", - заявила докладчица Европарламента Асита Канко.

Новая система позволит более точно фиксировать нарушения сроков пребывания в ЕС, унифицирует данные пограничного контроля, а также позволит быстрее выявлять потенциальные угрозы безопасности. Это первый случай, когда биометрия собирается на внешних границах ЕС систематически.

Напомним, ранее мы писали о том, что главная оппозиционная партия Польши PiS предлагает ужесточить правила обретения гражданства для мигрантов, которые хотят стать поляками.