Мир
241
2 мин

ЕС готовит новые рекомендации по временной защите украинцев: что изменится для беженцев

Европейский Союз готовит новые рекомендации по статусу украинских беженцев, чтобы обеспечить странам-членам большую гибкость в предоставлении временной защиты.

Ирина Игнатова
Украинские беженцы в ЕС

Европейский Союз готовит новые рекомендации по статусу украинских беженцев / © ТСН.ua

Европейский Союз готовит рекомендации для стран-членов по будущей временной защите украинцев. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что Украина была вовлечена в консультации при подготовке документа.

Об этом рассказал спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга 17 сентября.

По словам пресс-секретаря МИД, в рекомендациях речь не идет об отмене или ограничении защиты, а о предоставлении государствам ЕС большей гибкости в определении статусов для граждан Украины.

Никаких сюрпризов в новом решении

По словам Георгия Тихого, в новом решении нет «никаких сюрпризов». Совет ЕС еще 15 июля продлил действие директивы о временной защите до 4 марта 2027 года, и нынешняя рекомендация только расширяет возможности стран-членов. Спикер отметил, что в Евросоюзе находится очень большое количество украинцев, и не может быть единого унифицированного подхода, поскольку у каждого человека есть свои обстоятельства и жизненные планы.

«Здесь важно отметить, что речь идет не о каком-то принуждении, а о скорейшем предоставлении государствам-членам ЕС возможностей, как предоставлять нашим гражданам более предполагаемый политический статус», — сообщил Георгий Тихий.

Украина будет стимулировать возвращение граждан

В то же время в ведомстве напомнили, что правительство Украины будет приветствовать и стимулировать возвращение граждан домой, ведь стране нужны люди, которые будут жить, работать и развивать государство.

Для тех, кто находится за границей, консульские учреждения продолжат оказывать необходимую поддержку, чтобы граждане чувствовали заботу государства и сохраняли связи с Украиной.

"Украина должна попробовать разные способы, как мотивировать граждан возвращаться домой", - подчеркнул Георгий Тихий.

Напомним, что в этом году наблюдается новая волна беженцев из Украины. Количество заявлений в ЕС и Швейцарию с начала года увеличилось почти на треть.

241
