Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости усиления экономического давления на Россию и продолжении поддержки Украины.

Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила 25 ноября, выступая на пленарном заседании Европейского парламента, посвященном роли Европы в защите международного порядка и достижении справедливого и длительного мира для Украины.

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Европа готовит 45 млрд евро для Украины в 2027 году

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа остается крупнейшим партнером Украины. С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Киеву более 235 млрд евро помощи.

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По ее словам, финансовые потребности Украины на 2026 год обеспечены, однако на следующий год страна столкнется с дефицитом финансирования примерно в 70 млрд евро.

Именно поэтому Еврокомиссия на прошлой неделе предложила новый механизм — инструмент скоординированной поддержки Украины (Instrument for Coordinated Support to Ukraine). Он предполагает выделение 45 млрд евро в 2027 году.

Из этой суммы:

20 млрд евро направят на бюджетную поддержку Украины;

25 млрд евро — на военную помощь.

Европа будет покрывать две трети финансовых потребностей Украины. Остальную треть должны обеспечить международные партнеры.

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Отдельно президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина должна будет возвращать эти средства только после того, как Россия компенсирует ущерб, нанесенный войной.

«Украина сможет вернуть средства только после того, как Россия заплатит за ущерб, причиненный ее войной. Это позволит Украине подойти к мирным переговорам с наиболее сильной позицией», — заявила фон дер Ляйен.

Какие санкции ЕС готовит против России

Глава Еврокомиссии также сообщила о принятии 22-го пакета санкций против России. По ее словам, ограничения должны увеличить цену на продолжение войны для Кремля.

Фон дер Ляйен выделила несколько основных направлений новых мер.

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1. Ограничения против российских банков и криптовалют

ЕС планирует распространить запрет на проведение транзакций примерно на 60 банков. Также Брюссель ужесточит борьбу с использованием криптовалютных и платежных сетей для обхода санкций.

2. Удар по энергетическому сектору

Европейские ограничения на энергетические услуги будут расширены. В частности, европейским компаниям запретят помогать России развивать и обслуживать ее энергетическую инфраструктуру.

Отдельно ЕС ужесточит меры против российского теневого флота. По словам фон дер Ляен, в санкционный список уже внесено более 70 судов. Также предлагается запретить все танкеры, застрахованные в России.

3. Визовые ограничения для российских военных

Еврокомиссия предлагает ввести запрет на выдачу виз ЕС людям, служащим сейчас или ранее служившим в вооруженных силах России.

Фон дер Ляйен объяснила это ростом гибридной активности РФ в Европе и потенциальными рисками безопасности со стороны тех, кто участвовал в российской войне.

4. Запрет на руководящие должности в российских компаниях

ЕС планирует запретить гражданам стран Евросоюза занимать должности в руководящих органах российских компаний.

«Не может быть обычного ведения бизнеса в наших экономических отношениях с Россией», — подчеркнула президент Еврокомиссии.

5. Ограничения в спорте и культуре

Российские команды и спортсмены не смогут выступать под флагом РФ на спортивных мероприятиях в Евросоюзе. Также планируется ограничить российское спонсорство европейских спортивных и культурных организаций.

По словам фон дер Ляйен, спорт и культура не должны превращаться в инструменты российской пропаганды.

Фон дер Ляйен призвала Россию согласиться на зимнее перемирие

Отдельное внимание президент Еврокомиссии уделила мирным переговорам. Она заявила, что в последние недели появился новый импульс в усилиях по завершению войны, а в следующем раунде переговоров примет участие сильная европейская команда.

По словам фон дер Ляйен, безопасность Украины оказывает непосредственное влияние на безопасность всей Европы. Потому ЕС продолжит поддерживать Киев и защищать собственные интересы.

Она также напомнила о предложениях, которые обсуждались в ходе прошедшей встречи Коалиции желающих.

В частности, Россия должна согласиться на:

зимнее прекращение огня по энергетической инфраструктуре;

перемирие для обеспечения безопасного прохождения продовольственного экспорта через Черное море.

По мнению фон дер Ляйен, такие шаги стали бы важным свидетельством того, что Москва действительно настроена на переговоры.

«Мы будем оценивать прогресс по действиям России, а не только по ее словам», — подчеркнула она.

Украина может открыть последние два переговорных кластера с ЕС до конца года

Фон дер Ляйен также заявила, что даже в условиях полномасштабной войны Украина продолжает реформы, укрепляет государственные институты и двигается к членству в Евросоюзе. По ее словам, Украина остается на пути к открытию двух последних переговорных кластеров по вступлению в ЕС еще до конца 2026 года.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Европа должна играть ведущую роль в послевоенном восстановлении Украины.

Она подчеркнула, что будущий мир должен не просто завершить боевые действия, но гарантировать суверенитет Украины и ее долгосрочную безопасность.

«Европа хочет мира. Мира, который может продолжаться, мира, который защищает суверенитет Украины и обеспечивает гарантии ее долгосрочной безопасности», — подытожила фон дер Ляйен.

Напомним, ЕС предложил России доказать серьезность мирных намерений конкретными действиями. Урсула фон дер Ляйен назвала два условия для зимнего перемирия и предупредила об усилении санкционного давления на Кремль.

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