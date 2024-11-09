ЕС готовит ответ КНДР на участие ее войск в войне против Украины - Боррель

После того как известно об участии войск КНДР в войне России против Украины, на Северную Корею планируется усиление дипломатического давления.

Европейский Союз намерен усилить дипломатическое давление на КНДР из-за участия северокорейских военных в войне России против Украины.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель во время визита в Киев, пишет РБК-Украина.

"Это глобализация войны. Кто бы мог подумать, что северокорейские военные будут воевать против украинских", — подчеркнул Боррель, назвав участие войск КНДР одним из самых тревожных событий последних дней.

Глава дипломатии ЕС сообщил, что недавно посетил Сеул, где обсуждал вопросы дипломатического давления на Северную Корею в индо-тихоокеанском регионе.

"Я там был, чтобы дипломатическое давление в индо-тихоокеанском регионе накладывать на КНДР, чтобы она понимала, что это не правильный путь. И мы будем в дальнейшем дипломатически давить, чтобы избежать увеличения такого присутствия", — подчеркнул Боррель.

Напомним, НАТО также считает отправку войск КНДР в РФ опасным расширением ничем не спровоцированной агрессивной войны России против Украины.

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