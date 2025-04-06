ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: под прицелом американские товары от бурбона до зубной нити

Флаг Европейского союза. / © Getty Images

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Европейский Союз планирует согласовать первый пакет мер в ответ на пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп. Как ожидается, в ближайшие дни страны-члены ЕС поддержат введение дополнительных пошлин на американский импорт ориентировочной стоимостью до 28 миллиардов долларов. В списке — продукты, напитки, древесина, бытовая химия и даже туалетная бумага.

Об этом пишет Reuters.

В Брюсселе заявляют: это ответ на 25-процентную пошлину США на сталь, алюминий, автомобили и другие товары, которые могут охватить до 70% всего экспорта ЕС в США. Теперь Еврокомиссия готовит список американской продукции, которую обложат зеркальными пошлинами. В перечне — мясо, вино, крупы, жевательная резинка, пылесосы и бурбон. Именно последний пункт вызвал напряжение в переговорах: Еврокомиссия рассматривала возможность введения 50% пошлины на американский бурбон, на что Трамп пригрозил ответной 200% пошлиной на европейские алкогольные напитки.

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Европейские экспортеры вина, в частности Франция и Италия, озабочены возможным ударом по своей отрасли, но страны блока стремятся сохранить единство в ответ на действия США. Представители ЕС отмечают, что общая позиция — главная цель: блок пытается договориться с Вашингтоном об отмене пошлин, но готов к жестким мерам, если компромисс не будет достигнут.

Некоторые страны, такие как Франция, выступают за более радикальные шаги. Президент Эммануэль Макрон даже предложил приостановить инвестиции европейских компаний в США, пока ситуация не стабилизируется.

В понедельник в Люксембурге состоялась первая политическая встреча стран ЕС после объявления Трампом тарифных мер. Министры торговли стран-членов обсудили сценарии реагирования и подготовку возможного обострения конфликта, который уже называют первым шагом к масштабной торговой войне.

Ирландия, треть экспорта которой направлена в США, призвала к взвешенной и размеренной реакции на действия Вашингтона. В то же время Италия, являющаяся третьим по объему экспортером среди стран ЕС на американский рынок, поставила под сомнение целесообразность введения контрмер вообще.

“Это сложный баланс. Меры не могут быть слишком мягкими — иначе не заставят США сесть за стол переговоров. Но если они будут слишком жесткими, это может привести к еще большей эскалации”, — объяснил один из европейских дипломатов.

Попытки переговоров с Вашингтоном пока не принесли результата. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович назвал свой двухчасовой разговор с американскими представителями “откровенным” и подчеркнул, что европейская сторона считает пошлины США “разрушительными и неоправданными”.

Несмотря на эти трудности, первоначальный пакет европейских пошлин будет вынесен на голосование уже в среду. Его могут заблокировать только при условии, что против выступит квалифицированное большинство — 15 стран ЕС, представляющих не менее 65% населения блока. Однако такой сценарий считается маловероятным.

В случае одобрения тарифы вступят в силу в два этапа: первая часть — уже 15 апреля, остальная часть — в середине мая.

Параллельно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициирует отдельные встречи с представителями сталелитейной, автомобильной и фармацевтической отраслей, чтобы выяснить конкретное влияние пошлин и определить дальнейшие ответные шаги ЕС.

Ранее сообщалось, что Китай вводит 34% пошлины на весь импорт из США в ответ на тарифы Дональда Трампа.

Напомним, что Трамп ввел пошлину на весь импорт в США для всех стран мира. В частности, он обнародовал дополнительные 34% пошлин на все китайские товары, импортируемые в США, в дополнение к 20% пошлин, введенных ранее.