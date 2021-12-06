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ЕС готовит санкции против боевиков ЧВК "Вагнера" и россиян, причастных к войне в Сирии — журналист

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ЕС готовит санкции против боевиков ЧВК "Вагнера" и россиян, причастных к войне в Сирии — журналист

УНИАН

ЕС впервые введет санкции в отношении двух россиян и трех российских организаций, подпадающих под сирийский режим санкций.

Европейский союз в среду, 8 декабря, введет санкции против наемников из ЧВК "Вагнера" и россиян, причастных к войне в Сирии.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в среду должны дать зеленый свет санкциям против группы "Вагнера" и трех россиян, которые связаны с этими наемниками в рамках глобального режима санкций", — сообщил журналист.

Также Рикард Йозвяк добавил, что ЕС впервые введет санкции в отношении двух россиян и трех российских организаций, подпадающих под сирийский режим санкций.

Напомним, брат сирийца, которого в 2017 году жестоко убили боевики ЧВК "Вагнера", обратился в российский Следственный комитет с требованием наказать убийц.

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