- Категория
- Мир
- Время на прочтение
- 2 мин
ЕС готовит собственный канал связи с Кремлем: названы главные кандидаты на роль спецпосланника — Politico
Politico сообщает, что ЕС выбирает спецпосланника для контактов с Кремлем. Почему Брюссель хочет собственный канал переговоров и выступает против диалога с Путиным.
Европейский Союз стремится перехватить инициативу в мирном урегулировании войны в Украине, чтобы не допустить единоличного диктования условий Вашингтона. На роль главного переговорщика с главой Кремля Путиным претендуют Александр Стубб и Марио Драги.
Об этом сообщает издание Politico.
По информации издания, инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по возобновлению диалога с Москвой получила одобрение в Брюсселе и ключевых европейских столицах. Стратегическая цель ЕС — создать автономный канал коммуникации, который продемонстрировал бы США, что Европа имеет собственное политическое влияние и не готова оставаться в стороне в вопросах безопасности континента.
Кто может стать «голосом» Европы — названы кандидаты
Сейчас в кулуарах ЕС продолжаются дискуссии по кандидатуре спецпосланника, который будет отвечать за переговоры. Основными претендентами являются Марио Драги и Александр Стубб.
Бывший премьер-министр Италии Марио Драги является влиятельным союзником Киева, отмечают в издании. Его кандидатуру лоббирует итальянский сенатор Джованбаттиста Фаццолари. Считается, что именно жесткая позиция Рима в поддержку Украины в значительной степени обусловлена личными связями Фаццолари, ведь его жена — украинка, отмечает Politico.
А действующий президент Финляндии Александр Стубб был одним из первых, кто в прошлом году выдвинул идею создания такой должности и официально предложил свою кандидатуру.
Позиция руководства ЕС
Идея вступления в должность спецпосланника уже нашла широкую поддержку среди лидеров стран-членов и в Совете ЕС. Однако внутри европейской дипломатии сохраняется раскол. Главной оппоненткой переговорного процесса остается глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она последовательно выступает против любых прямых контактов с Владимиром Путиным, считая их преждевременными и опасными.