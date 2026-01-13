Спецпосланник ЕС для Украины / © Associated Press

Европейский Союз стремится перехватить инициативу в мирном урегулировании войны в Украине, чтобы не допустить единоличного диктования условий Вашингтона. На роль главного переговорщика с главой Кремля Путиным претендуют Александр Стубб и Марио Драги.

Об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по возобновлению диалога с Москвой получила одобрение в Брюсселе и ключевых европейских столицах. Стратегическая цель ЕС — создать автономный канал коммуникации, который продемонстрировал бы США, что Европа имеет собственное политическое влияние и не готова оставаться в стороне в вопросах безопасности континента.

Кто может стать «голосом» Европы — названы кандидаты

Сейчас в кулуарах ЕС продолжаются дискуссии по кандидатуре спецпосланника, который будет отвечать за переговоры. Основными претендентами являются Марио Драги и Александр Стубб.

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги является влиятельным союзником Киева, отмечают в издании. Его кандидатуру лоббирует итальянский сенатор Джованбаттиста Фаццолари. Считается, что именно жесткая позиция Рима в поддержку Украины в значительной степени обусловлена личными связями Фаццолари, ведь его жена — украинка, отмечает Politico.

А действующий президент Финляндии Александр Стубб был одним из первых, кто в прошлом году выдвинул идею создания такой должности и официально предложил свою кандидатуру.

Позиция руководства ЕС

Идея вступления в должность спецпосланника уже нашла широкую поддержку среди лидеров стран-членов и в Совете ЕС. Однако внутри европейской дипломатии сохраняется раскол. Главной оппоненткой переговорного процесса остается глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она последовательно выступает против любых прямых контактов с Владимиром Путиным, считая их преждевременными и опасными.