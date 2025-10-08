ЕС готовит тотальный контроль: Брюссель обсуждает сканирование переписок в мессенджерах

WhatsApp / © Reuters

Реклама

В Европейском Союзе разразился острый скандал вокруг законодательной инициативы, которая позволит автоматически сканировать частные сообщения граждан. Еврокомиссия вынесла на рассмотрение Совета ЕС проект закона о "предотвращении и борьбе с сексуальным насилием над детьми", голосование по которому назначено на 15 октября.

Об этом пишет издание Bild.

Сущность сканирования и последствия для шифрования

Согласно тексту документа, популярные мессенджеры и сервисы, такие как WhatsApp, Signal или Telegram, будут обязаны автоматически сканировать фото и видео в личных чатах пользователей еще до их шифрования.

Реклама

В случае обнаружения подозрительных материалов, компании будут вынуждены передавать данные в специальные структуры ЕС. Из этого правила исключены только текстовые и аудиосообщения.

Критика: "Конец конфиденциальности и демократии"

Противники законопроекта предупреждают, что под предлогом защиты детей Брюссель фактически создает прецедент повсеместного надзора за гражданами.

"Контроль переписки - это конец приватности, свободы мнений и демократии", - заявил глава Союза немецких полицейских Райнер Вендт.

Представитель IT-ассоциации Bitkom Бернхард Роледер добавил, что вместо "массового сканирования данных" полиции требуются современные технологии и квалифицированные специалисты.

Реклама

Ультиматум от Signal и позиция Германии

Ситуация обостряется из-за реакции технологических компаний. Руководство мессенджера Signal, известного своим надежным шифрованием, уже предупредило, что покинет европейский рынок, если ЕС потребует ослабить их систему безопасности.

Решающее слово теперь остается за Германией: его позиция в Совете ЕС, как ожидается, определит результат голосования 15 октября.

Напомним, что в украинском законодательном поле также продолжаются споры по поводу регулирования личных прав, которые могут повлиять на работу медиа.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14057, предусматривающий многочисленные изменения в Гражданском кодексе Украины и, в частности, регулирование личных неимущественных прав личности. Медийщики и журналисты бьют тревогу: они предупреждают, что этот документ может привести к цензуре, фактически заблокировать журналистские расследования о коррупции и усложнить работу независимых СМИ.