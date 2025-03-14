ЕС готовится к масштабному перевооружению со времен холодной войны — Politico

ЕС планирует запустить масштабный проект по развитию своей оборонной промышленности, направленный на сдерживание РФ и поддержку Украины.

Лидеры ЕС рассматривают план, предусматривающий выделение сотен миллиардов евро на оборону.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на проект так называемой Белой книги по обороне.

Документ, подготовленный комиссаром ЕС по обороне Андрюсом Кубилюсом и главной дипломаткой Союза Каей Каллас, должен быть представлен на следующей неделе лидерам ЕС. Проект еще может измениться до того, как он будет обнародован.

"Важными элементами новой политики Союза являются содействие производству оружия внутри ЕС и компаниям-единомышленникам из третьих стран, поощрение совместных закупок вооружений, облегчение финансирования оборонных проектов, сосредоточение на ключевых сферах, где Союз испытывает нехватку мощностей, таких как противовоздушная оборона", - пишут журналисты.

Движущей силой новой политики является угроза со стороны России.

"Россия является экзистенциальной угрозой для Союза, и учитывая ее прошлый опыт вторжения в соседние страны и нынешнюю экспансионистскую политику, необходимость сдерживания от российской вооруженной агрессии останется даже после заключения справедливого и долговременного мирного соглашения с Украиной", — говорится в документе.

Ближайшим приоритетом станет обеспечение того, чтобы Украина могла продолжать отражать российские атаки.

"Без значительных дополнительных военных ресурсов, особенно сейчас, когда США ослабили свою поддержку, Украина не сможет вести переговоры о справедливом и продолжительном мире с позиции силы", — отмечается в проекте.

В 20-страничном документе также подчеркивается изменение политики Штатов в отношении Украины, Европы и НАТО.

"Европа не может воспринимать американские гарантии безопасности как должное и должна существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО", — говорится в проекте.

Подчеркивается, что НАТО остается основой коллективной обороны в Европе.

Еще в документе указано, что Европа стала зависимой от американского военного потенциала, что создает опасность сейчас, когда США "пересматривают свой подход и могут решить ограничить использование или даже прекратить предоставление этих средств".

В целом очерчено несколько ключевых сфер для приоритетных инвестиций:

противовоздушная и противоракетная оборона

артиллерийские системы боеприпасы и ракеты

беспилотники и системы противодействия беспилотникам

военная мобильность искусственный интеллект, квантовая, кибернетическая и электронная война

Ранее историк Михаил Жирохов сообщил, что Европе нужна новая оборонная структура, чтобы оградить себя от угроз, в том числе со стороны России.

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