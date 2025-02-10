ЕС готовится к операции по захвату российских танкеров в Балтийском море – Politico

Европейские страны настаивают на новых полномочиях, чтобы вытеснить теневой флот Москвы после серии инцидентов в Балтийском море.

ЕС готовится к операции по захвату российских танкеров в Балтийском море.

Об этом пишет издание Politico.

Европейские страны настаивают на новых полномочиях, чтобы вытеснить теневой флот Москвы после серии инцидентов в Балтийском море.

Сейчас европейские страны ведут кулуарные переговоры о масштабном захвате московских танкеров для экспорта нефти в Балтийском море, по словам двух дипломатов Европейского союза и двух чиновников. Они также разрабатывают новое законодательство, чтобы придать юридический вес этим усилиям.

Переговоры получили новый импульс после того, как в декабре Финляндия захватила судно теневого флота, подозреваемое в саботаже кабелей электропередачи и телекоммуникаций в Балтийском море. По словам чиновников, рассматриваемые идеи делятся на три категории:

Во-первых, власти могли бы захватывать суда, которые могут нанести ущерб местной окружающей среде, например, вследствие разлива нефти.

Во-вторых, страны могли бы использовать законы о пиратстве для захвата судов, угрожающих критически важной подводной инфраструктуре.

В-третьих, если международное право не сработает, страны также обсуждают возможность совместного введения нового национального законодательства, чтобы облегчить захват находящихся в море судов.

По словам чиновников, это может включать требование к танкерам в Балтийском море использовать установленный список надежных страховщиков.

Во всех случаях, добавили они, страны будут просить ЕС координировать усилия.

По словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, заявление ЕС о том, как страны могут интерпретировать международное право, может стать одним из первых шагов по укреплению легитимности этих новых усилий.

Балтийское море – важнейшая артерия для российской торговли нефтью. В прошлом году 348 судов теневого флота, которые составляют 40% от общего объема продаж нефти в России, вышли из портов Балтийского моря.

Напомним, в конце января из-за новой диверсии в Балтийском море поврежден подводный кабель между Латвией и Швецией. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что расследование продолжается и детали инцидента еще не обнародованы.

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