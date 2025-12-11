Флаг НАТО / © gettyimages.com

Заявления Дональда Трампа о слабости Евросоюза привели в Европе к дискуссии о будущем НАТО и роли США.

Как сообщает Politico, в ряде европейских столиц уже рассматривают сценарии, при которых Вашингтон больше не будет главным стержнем коллективной обороны.

Издание отмечает, что один из чиновников Минобороны европейского государства описал переговоры с американскими коллегами по применению статьи 5 НАТО как «неудобные». То же касалось и переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

«Неопределенность того, как США ведут себя в случае нападения на государство на передовой, слишком высока», — сказал чиновник.

В ЕС признают, что вопрос уже не стоит в плоскости «придется» ли Европе брать на себя основную тяжесть обороны, а лишь в том, «когда» это произойдет. Именно поэтому в Брюсселе планируется более активно разработать возможность применения Статьи 42.7 Договора ЕС о взаимной обороне и уточнить механизмы ее использования.

В то же время, один из дипломатов НАТО подчеркнул, что Альянс не может стать площадкой для планирования «постамериканского» будущего, поскольку Соединенные Штаты остаются крупнейшим партнером и фундаментальным элементом его существования.

«Это бы разрушило саму цель НАТО», — подчеркнул он.

Политики, с которыми общалось Politico, также утверждают, что внутри Альянса нет четких планов действий в случае чрезвычайных ситуаций, если НАТО останется без участия США.

«Европейские лидеры трактуют сигналы Вашингтона не как предпосылку выхода США из Альянса, а как громкий призыв к пробуждению, ведь Америка переориентируется на Арктику и Индо-Тихоокеанский регион», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что республиканец Томас Масси, член Палаты представителей США от штата Кентукки, подал законопроект, предусматривающий выход Соединенных Штатов из НАТО.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп прокомментировал вопрос членства Украины в НАТО, заявив, что ранее существовало «понимание» о неуступлении.