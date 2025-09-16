ЕС готовится к прекращению временной защиты украинцев и их возвращению домой

Беженцы / © ТСН.ua

Совет ЕС принял концепцию для украинских переселенцев, которая предусматривает их постепенное возвращение и реинтеграцию в Украину, а также возможность перехода на другие формы проживания, когда условия станут безопасными.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В принятой концепции Евросоюз определяет координационный подход на случай, когда условия в Украине позволят постепенную отмену статуса временной защиты для переселенцев.

Государства-члены ЕС рекомендуется предоставлять украинцам национальные виды на жительство на основании трудоустройства, обучения или других образовательных программ.

Кроме того, концепция предусматривает введение программ добровольного возвращения, которые будут действительны в течение ограниченного периода. Условия таких программ должны быть согласованы с украинскими властями и другими государствами-членами ЕС.

Евросоюз подчеркивает, что эти меры направлены на обеспечение безопасного, организованного и гибкого процесса возвращения украинских переселенцев и их дальнейшего интегрирования в общество.

