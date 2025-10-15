ЕС готовится завершить временную защиту для украинцев: что будет дальше и ждать ли депортаций

Украинцы / © ТСН.ua

Европейский Союз готовится к завершению программы временной защиты, которая с 2022 года предоставляла миллионам украинцев право на проживание, трудоустройство и социальные выплаты в странах блока. Европейские государства не планируют массово депортировать тех, кто уже интегрировался в экономику.

Об этом сообщил глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

Что будет после завершения программы?

Василий Воскобойник подтвердил, что в ЕС уже активно обсуждается как механизм самого завершения программы, так и условия перехода для тех, кто решит остаться. А также шаги по стимулированию возвращения остальных граждан в Украину.

Он объяснил, что для Евросоюза это будет сложный бюрократический процесс. После окончания войны украинцев будут «переводить на другие юридические основания пребывания» — это может быть разрешение на работу, учебу или вид на жительство по семейным обстоятельствам.

Кто первым завершит временную защиту?

Хотя большинство стран ЕС, вероятно, будут действовать синхронно, Польша планирует завершить временную защиту почти годом ранее — уже в марте 2026 года. Это заставит почти миллион находящихся в стране украинских беженцев (по данным Евростата), принять решение: оформлять вид на временное проживание на общих основаниях или возвращаться на Родину.

Давление на беженцев растет и в других странах. В частности, правительства сокращают социальные выплаты и пособия по безработице. В Германии планируют снижать, а затем и полностью прекращать финансовую поддержку для тех, кто отказывается от предложенной работы.

Будет ли депортация украинцев?

Несмотря на завершение программы защиты, массовой депортации украинцев не состоится, убежден Василий Воскобойник.

«В Европе нет государства без демографического кризиса и дефицита рабочей силы. Потому украинцев никто не будет депортировать. Напротив, им уже созданы условия для работы и интеграции», — подчеркнул эксперт.

Страны ЕС заинтересованы в сохранении трудоустроенных и квалифицированных кадров, которые уже интегрировались в их экономики.

Ключевой вызов для Украины

Массового возвращения беженцев к завершению войны ждать не стоит. Василий Воскобойник напомнил о прогнозе НБУ, согласно которому в следующем году страну могут покинуть еще около 200 тысяч человек. Главным вызовом, с которым столкнется Украина после войны, является жилищный фонд.

«Мы с 2014 по 2022 год не смогли обеспечить жильем 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Сможем ли мы обеспечить тех, кто будет возвращаться из-за границы?» — задает вопрос Воскобойник.

В общем, будущее государства зависит от того, сможет ли оно после войны выиграть конкуренцию за собственных граждан, создав привлекательные условия для жизни и работы.

Напомним, на конец лета 2025 года более 4,37 миллиона граждан Украины, вынужденно покинувших свои дома из-за полномасштабной войны, получили временную защиту в странах Европейского Союза. Эта цифра продолжает медленно, но уверенно расти каждый месяц.

Также Правительство Литвы решило продлить временную защиту для граждан Украины, которые остаются из-за войны. Теперь он будет действовать до 2027 года. Ранее эта защита действовала до 4 марта 2026-го.

Ранее сообщалось, учреждение социального страхования Польши (ZUS) объявило о значительном усилении контроля за выплатой социальной помощи на детей 800+. Изменения касаются иностранцев, в частности граждан Украины. Основная цель — гарантировать, что средства получают только те, кто действительно проживает и работает в Польше.