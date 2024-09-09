ЕС грозит распад, если не произойдет радикальных изменений – отчет Еврокомиссии

Разрыв в производительности между Евросоюзом и США в значительной степени объясняется технологическим сектором. ЕС слаб в новых технологиях, которые будут стимулировать будущий рост, говорится в отчете.

Евросоюз может потерять смысл своего существования и развалится, если не перестроится под новую геополитическую ситуацию в мире и новый технологический уклад мировой экономики.

Об этом говорится в большом аналитическом докладе бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги, сделанном по заказу Еврокомиссии.

В документе отмечается, что Европа столкнулась с замедлением темпов экономического роста еще в начале этого века. Различные стратегии повышения темпов роста появлялись и исчезали, но тенденция оставалась неизменной. По разным показателям, с 2000 года разница в приросте доходов населения в ЕС и США стала двукратной. Главной причиной экономического замедления Европы Драги считает недостаточные темпы роста производительности труда в Европе.

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И это при том, что последние десятилетия были достаточно благоприятными для Европы: европейским экспортерам удалось захватить значительные доли рынков в развивающихся странах, особенно в Азии; увеличилась доля женщин, вовлеченных в трудовую активность; геополитическая ситуация была благоприятной для ЕС, поскольку Европа фактически находилась под военной защитой США.

"В мире стабильной геополитики у нас не было причин для беспокойства относительно растущей зависимости от стран, которые, как мы надеялись, останутся нашими друзьями. Но основы, на которых мы строили (объединенную Европу), сейчас разрушаются. Предыдущая глобальная парадигма угасает", – пишет Драги в своем отчете.

В частности он ссылается на окончание эпохи быстрого роста мировой торговли, усиление конкуренции со стороны неевропейских стран и ограничение доступа к зарубежным рынкам. Кроме того, Европа внезапно потеряла своего важнейшего поставщика энергоносителей – Россию. И это на фоне нарушения геополитической стабильности в мире. Это лишь усугубило проблемы, первопричиной которых является технологическое отставание Европы.

"Европа в значительной степени пропустила цифровую революцию, возглавляемую Интернетом, и повышение производительности, которое она принесла. На самом деле разрыв в производительности между ЕС и США в значительной степени объясняется технологическим сектором. ЕС слаб в новых технологиях, которые будут стимулировать будущий рост. Только четыре из 50 крупнейших технологических компаний мира являются европейскими", – отмечает экономист.

И на этом фоне Европа исчерпала демографический потенциал экономического роста. Континент впервые в своей новейшей истории вступает в эпоху, когда экономика не сможет расти за счет увеличения количества населения: единственная возможность сохранить экономический рост - это технологическая модернизация экономики и повышение производительности труда.

"Если Европа не сможет стать более производительной, мы будем вынуждены выбирать. Мы не сможем одновременно быть лидером новых технологий, маяком климатической ответственности и независимым игроком на мировой арене. Мы не сможем закрепить (щедрую) социальную модель Франции. Нам придется сократить некоторые, если не все, наши амбиции", – подчеркнул Драги.

Экс-президент Европейского центрального банка акцентировал, что основными ценностями Европы являются процветание, справедливость, свобода, мир и демократия в экологически безопасной среде, а сам ЕС существует для того, чтобы европейцы всегда могли получить выгоду от этих фундаментальных ценностей.

"Если (объединенная) Европа больше не сможет обеспечивать их своим людям или вынуждена будет торговать один против другого, она потеряет смысл существования. Единственный способ справиться с этим вызовом – расти и становиться более продуктивными, сохраняя наши ценности справедливости и социальной интеграции. И единственный способ стать более продуктивным – радикально изменить Европу", – говорится в отчете.

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