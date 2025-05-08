В ЕС хотят отложить месть Трампу во избежание напряжения на саммите НАТО

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Европейские столицы призывают Еврокомиссию воздержаться от любых ответных шагов на торговые пошлины Дональда Трампа по меньшей мере до саммита НАТО в июне.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно публикации, правительства стран ЕС считают, что приоритетом в ближайшие недели должен стать поиск компромисса с администрацией Трампа по поводу будущей безопасности Европы. В то же время, по словам собеседников, в Брюсселе существует запрос на уменьшение масштаба самого саммита, чтобы избежать публичных конфликтов с президентом США.

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Дональд Трамп ожидает, что союзники по НАТО увеличат расходы на оборону до 5% ВВП и примут план по более равномерному распределению оборонной ответственности между США и Европой.

По данным FT, между странами ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и другими союзниками продолжаются интенсивные консультации по поводу минимизирования рисков обострения во время встречи в Гааге 24–25 июня.

Официальные лица ЕС также призвали отсрочить принятие оборонных контрактов, в которых фигурирует выбор между американскими и европейскими компаниями, и избегать публичных заявлений по тарифной политике США, чтобы не провоцировать накануне переговоров.

С 2018 года администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на европейскую сталь, алюминий и автомобили, а также 10% на другие товары из ЕС. Удвоение тарифов до 20% приостановлено до июля. В случае провала переговоров с США Европейская комиссия может принять ответные меры.

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"Атмосфера накануне саммита напряжена. Основная цель – провести встречу без инцидентов и донести до Трампа приемлемые сигналы", – заявил источник FT в одной из стран-членов ЕС.

В то же время представители НАТО отмечают, что ключевым вопросом остаются обязательства европейских государств взять на себя большую часть ответственности за оборону континента.

Участие Трампа в саммите еще не окончательно подтверждено: по словам американских чиновников, он может отменить визит, если не увидит достаточной поддержки среди союзников.