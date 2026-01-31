ЕС хочет отменить потолок цен на российскую нефть: что предлагается взамен

Новые санкции против нефти / © ТСН.ua

Реклама

Европейский Союз рассматривает предложение заменить действующий ценовой потолок на российскую нефть полным запретом на предоставление морских услуг.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений.

По словам собеседников агентства, в случае поддержки этой инициативы государствами-членами ЕС европейским компаниям могут запретить предоставлять ключевые морские услуги, в частности, страхование и транспортировку, необходимые для перевозки российской нефти — независимо от ее цены.

Реклама

Источники отмечают, что полный запрет значительно усугубит действующие ограничения в отношении российской нефти и в то же время упростит механизм применения санкций.

Bloomberg напоминает, что ценовой потолок на российскую нефть установлен на уровне 44,1 доллара за баррель и действует с 1 февраля.

«Механизм установления цен, который пересматривается каждые шесть месяцев, разработан таким образом, что ценовой порог на 15% ниже средней рыночной цены на нефть марки Urals», — отмечает агентство.

Кроме того, по информации источников, в 20-й санкционный пакет Европейский Союз планирует включить дополнительные ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний.

Реклама

Также ЕС намерен ввести санкции против криптовалютных сервисов и финансовых учреждений в третьих странах, помогающих России обходить существующие ограничения.

Ранее сообщалось, что доходы России от экспорта энергоносителей в 2025 году снизились на 20% из-за санкций США, роста скидок на Urals и падения мировых цен на нефть.

Мы ранее информировали, что уменьшение закупок российской нефти со стороны Индии повлекло за собой резкий рост количества танкеров, которые не могут разгрузиться и вынужденно простаивают у побережья Южной Азии и Ближнего Востока.