ЕС хочет отменить потолок цен на российскую нефть: что предлагается взамен
В рамках усиления санкционного давления на Россию в Европейском Союзе обсуждается более радикальный механизм ограничений для экспорта российской нефти.
Европейский Союз рассматривает предложение заменить действующий ценовой потолок на российскую нефть полным запретом на предоставление морских услуг.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений.
По словам собеседников агентства, в случае поддержки этой инициативы государствами-членами ЕС европейским компаниям могут запретить предоставлять ключевые морские услуги, в частности, страхование и транспортировку, необходимые для перевозки российской нефти — независимо от ее цены.
Источники отмечают, что полный запрет значительно усугубит действующие ограничения в отношении российской нефти и в то же время упростит механизм применения санкций.
Bloomberg напоминает, что ценовой потолок на российскую нефть установлен на уровне 44,1 доллара за баррель и действует с 1 февраля.
«Механизм установления цен, который пересматривается каждые шесть месяцев, разработан таким образом, что ценовой порог на 15% ниже средней рыночной цены на нефть марки Urals», — отмечает агентство.
Кроме того, по информации источников, в 20-й санкционный пакет Европейский Союз планирует включить дополнительные ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний.
Также ЕС намерен ввести санкции против криптовалютных сервисов и финансовых учреждений в третьих странах, помогающих России обходить существующие ограничения.
Ранее сообщалось, что доходы России от экспорта энергоносителей в 2025 году снизились на 20% из-за санкций США, роста скидок на Urals и падения мировых цен на нефть.
Мы ранее информировали, что уменьшение закупок российской нефти со стороны Индии повлекло за собой резкий рост количества танкеров, которые не могут разгрузиться и вынужденно простаивают у побережья Южной Азии и Ближнего Востока.