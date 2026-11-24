ЕС запретит ремонт НПЗ РФ

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Европейская комиссия предлагает запретить компаниям из стран ЕС предоставлять России услуги по ремонту и восстановлению энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на предложения, представленные 23 ноября президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

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Предложенный запрет должен лишить российские предприятия возможности привлекать европейский бизнес по ремонту поврежденных энергетических объектов. Инициатива появилась на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ, которые нарушают работу предприятий и влияют на экспортные возможности России.

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«В наших экономических отношениях с Россией не может быть бизнеса как всегда», — заявила фон дер Ляен.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что Евросоюз будет продолжать разрабатывать новые ограничения, пока Москва не продемонстрирует реальное стремление достичь продолжительного мира в Украине.

В то же время предложенные меры пока не вступили в силу. Для введения 22-го пакета санкций они должны рассмотреть и единодушно поддержать все государства-члены ЕС.

Ранее сообщалось, что в российском Новошахтинске Ростовской области ночью возник сильный пожар вблизи двух топливных предприятий, одно из которых крупный нефтеперерабатывающий завод.

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Мы ранее информировали, что в ночь на 22 ноября российский Краснодар оказался под атакой беспилотников.

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