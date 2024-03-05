ЕС хочет перевести свою оборонную промышленность в "режим военной экономики" – Reuters

В ЕК предлагают создать европейскую схему продаж вооружения за границу, законодательно закрепить приоритет европейских заказов во время кризиса и учредить спецфонд ЕС для оборонных проектов.

Европейская комиссия во вторник, 5 марта, предложит Европейскому союзу способы стимулирования своей военной промышленности, чтобы перейти в "режим военной экономики" в ответ на вторжение России в Украину.

Об этом пишет агентство Reuters

Тьерри Бретон, европейский комиссар по промышленности, изложит предложения, которые побудят страны ЕС к большим совместным закупкам оружия у европейских компаний и помогут оборонным предприятиям увеличить производственные мощности.

"Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна брать на себя больше рисков при нашей поддержке", — заявил Бретон.

Бретон, бывший генеральный директор французской технологической компании, также заявил, что возможность избрания новым президентом США Дональда Трампа, который поставил под сомнение обязательства Вашингтона перед НАТО, означает, что Европа должна делать больше, чтобы защитить себя.

"В нынешнем геополитическом контексте Европа должна взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность, независимо от результатов выборов наших союзников каждые четыре года", — сказал Бретон.

Нападение России на Украину побудила многие европейские страны увеличить расходы на оборону. Но чиновники ЕС утверждают, что усилия отдельных государств менее эффективны, и хотят, чтобы органы ЕС играли большую роль в оборонно-промышленной политике.

По мнению европейских аналитиков, война в Украине ясно показала, что европейская промышленность была плохо подготовлена ​​к внезапному росту спроса на артиллерийские боеприпасы.

Предложения Бретона включают создание европейской версии схемы продаж военной техники за границу, аналогично действующей в Соединенных Штатах. В рамках этой схемы США помогают правительствам других стран покупать оружие у американских компаний.

Другое предложение позволит ЕС обязать европейские оружейные компании отдавать приоритет европейским заказам во время кризиса.

Чтобы стать реальностью, этим предложениям потребуется одобрение всех 27 стран-членов ЕС, которые обычно неохотно уступают власть в оборонных и военных вопросах, и Европарламента.

В НАТО заявили, что внимательно изучат предложения и приветствуют усилия ЕС по укреплению европейской обороны, но предупредили, что предлагаемые изменения не должны дублировать или противоречить работе трансатлантического альянса.

Финансирование предложений Бретона

Ожидается, что реализация пакета Бретона потребует финансирования на сумму около 1,5 миллиарда евро до конца 2027 года – это довольно скромная сумма в мире масштабных оборонных закупок.

Но по словам авторов инициативы, пакет создаст необходимую правовую основу для эффективного координирования оборонных расходов в ЕС.

Бретон также предложил создать специальный фонд ЕС в размере 100 миллиардов евро для оборонных проектов.

Чиновники ЕК заявляют, что хотят, чтобы Киев принял участие в предлагаемых новых схемах по увеличению совместных закупок и производственных мощностей, хотя Украина пока не является членом ЕС.

"Мы должны относиться к Украине почти как к члену ЕС", – сказал изданию чиновник ЕС на условиях анонимности.

Предложения Бретона вероятно не будут согласованы в ближайшее время, учитывая, что в июне состоятся выборы в Европарламент, после которых будет назначен новый состав Европейской комиссии.

Читайте ведущие новости сегодня: