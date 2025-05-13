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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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ЕС хочет запретить 25 танкерам «теневого флота» РФ курсировать в Балтийском и Северном морях

Суда не будут входить в европейские порты и не смогут пользоваться услугами морских компаний из ЕС.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Танкер РФ

Танкер РФ / © Associated Press

Евросоюз готовится нанести очередной санкционный удар по «теневому флоту» России, запретив 25 российским танкерам курсировать в акватории Балтийского и Северного морей.

Об этом информирует euobserver.

Как сообщает издание, примерно 25 нефтяных танкеров, которые вскоре могут быть внесены в перечень «теневого флота», активно используют эти моря, создавая риски для окружающей среды — в частности угрозу разливов нефти или повреждения подводных кабелей.

В документе Европейской комиссии, с которым ознакомился EUobserver, говорится, что эти суда входят в число 149 единиц, которые могут попасть в черный список ЕС из-за участия в схемах, позволяющих России обходить нефтяные санкции Запада.

Попадание в этот список означает, что упомянутые суда не будут входить в европейские порты и не смогут пользоваться услугами морских компаний из ЕС — такими как страхование, техническое обслуживание или заправка топливом.

Кроме того, по данным систем отслеживания морского трафика, на 12 мая в Финском заливе находились 11 танкеров под российским флагом, еще два — в западной части Балтийского моря. Дополнительно зафиксировано 12 судов у берегов Великобритании.

Ранее сообщалось, что Россия использует индонезийский порт Каримун для обхода западных санкций, чтобы продавать свою нефть в третьи страны.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры неоднократно говорили, что они готовы ужесточать санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня.

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