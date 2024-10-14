ЕС инвестирует российские деньги в оружейную промышленность Украины – WP

Поскольку Европа не в состоянии поставлять все необходимое Украине оружие и боеприпасы, ЕС инвестирует в быстро развивающуюся оружейную промышленность страны.

Недавнее решение Евросоюза вложить около 440 млн дол. в возрожденную оружейную промышленность Украины знаменует значительное изменение подхода блока к войне России против ее соседа, но также подчеркивает недостатки оборонного сектора ЕС в производстве оружия и боеприпасов.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Для вклада ЕС будут использованы деньги, полученные от сверхприбылей замороженных на Западе российских активов. Это финансирование дополнит около 190 млн дол., которые предоставляет правительство Дании.

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В то время как Европа и США посылают Украине оружие на миллиарды долларов, чтобы помочь в борьбе против значительно большей России, их национальная оборонная промышленность – давно ориентированная на международную арену с меньшим количеством конфликтов – пытается сохранить удовлетворение украинского спроса.

"Я думаю, что есть осознание того, что Европа не способна производить оружие, которое нужно Украине, и проще всего, чтобы украинцы сделали это сами. Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее сами", – сказал европейский дипломат на условиях анонимности.

По словам руководителя брюссельского офиса Немецкого фонда Маршалла Яна Лессера, инвестиции в украинский оружейный сектор "предоставляют больше гибкости" и "получают больше возможностей для Украины в короткие сроки". Это также, "возможно, уменьшает давление на оборонное производство в западных странах".

"Важно отметить, что ничто из этого не заменит широкомасштабные поставки Украине оружия западного производства. Это просто реальность ситуации с безопасностью, в которой оказалась Украина. Шире – это постепенная интеграция Украины в западные цепи поставок оборонной промышленности", – рассказал Лессер.

Финансирование от партнеров "переломное — не с точки зрения суммы денег, а идеи инвестирования государственных денег в украинскую оборонную промышленность", сказал анонимный европейский чиновник. По его словам, деньги пойдут на "производство ракет, беспилотников" и другого "оружия глубокого удара".

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Чиновник добавил, что количество денег, поступающих в оборонную промышленность Украины, в скором времени может резко возрасти:

"Есть ряд стран, которые, насколько мне известно, близки к тому, чтобы объявить о будущем использовании того же механизма, либо инвестируя самостоятельно, либо попросят Данию инвестировать свои деньги".

Однако даже с внешними вливаниями оружейный сектор Украины еще далек от конкурирования с производством России.

"Украина все еще нуждается в значительной помощи Запада в течение следующих нескольких лет для защиты от российской агрессии и освобождения стратегически важных территорий, которые сейчас оккупированы российскими войсками", – говорится в отчете Института изучения войны.

Некоторые сектора обороны уже переживают масштабный рост. По словам президента Владимира Зеленского, Украина намерена произвести около 1,5 млн дронов в этом году и имеет возможности изготовить еще 2,5 млн. Это отрасль, которой до войны практически не существовало. Нидерланды также объявили накануне, что инвестируют 440 млн дол. для разработки современных беспилотников для Украины.

Дания будет управлять своими и ЕС 630 млн. дол. финансирования через "датскую модель" – договоренность, согласно которой западные деньги идут на оплату контрактов, которые Минобороны Украины уже подписало с производителями оружия. Это позволяет украинцам определять приоритеты того, что нужно.

Датский пилотный проект также изготовил 18 украинских 155-миллиметровых гаубиц "Богдана".

С нашей стороны не будет "красных линий", которые бы ограничивали то, где можно использовать оружие, заявил Деннис Виркелист, руководящий украинской командой в Минобороны Дании.

"Дания и Европейский Союз смогут показать остальному миру, насколько эффективно мы тратим российские неожиданные прибыли на вооружение, которое возвращается глубоко в Россию", — отметил Виркелист.

Помощь от ЕС является частью большего пакета в размере 1,5 млрд долл., полученного от доходов от замороженных российских активов, утвержденного в мае. Он управляется Европейским фондом мира, который предоставляет деньги для членов ЕС на закупку оружия для Украины.

Исполнительный орган ЕС в последние недели объявил о плане предоставления Украине кредита на сумму до 38 млрд долл., опять же подкрепленного сверхприбылью от замороженных российских активов. Этот план возник у ЕС, поскольку совместная инициатива с Вашингтоном и странами G-7 застопорилась.

Наконец, украинские чиновники надеются, что страна станет крупным экспортером оружия, когда ее собственные нужды будут удовлетворены.

Украинские оборонные фирмы подписали ряд соглашений с западными компаниями, разрешающими совместное производство беспилотников и боеприпасов, а также создание ремонтных цехов для западной техники.

Работа с украинскими фирмами дает явные преимущества для иностранных оборонных компаний – например, возможность модифицировать и тестировать свою продукцию в условиях активного конфликта.

Украина уже подписала первоначальные контракты с такими крупными оборонными игроками, как немецкая Rheinmetall и франко-германская оружейная группа KNDS, которая на прошлой неделе открыла офис в Киеве. KNDS – одна из нескольких западных фирм, заключивших контракт с украинской промышленностью на производство 155-миллиметровых снарядов по стандарту НАТО. Они крайне необходимы на передовой и сейчас производятся в Украине, но в небольших количествах.

Кстати, по информации издания Financial Times, Украина рассматривает возможность отменить запрет на экспорт отечественных беспилотников. Компании-производители дронов стремятся продавать свою избыточную продукцию заграницу, чтобы получить доход, необходимый для производства большего количества БпЛА для украинской армии.

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