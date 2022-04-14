ЕС исподтишка закрыл "лазейку", которая позволяла странам союза поставлять оружие в Россию — Reuters

Только в прошлом году страны ЕС продали России оружие и боеприпасы на сумму 39 миллионов евро.

Европейский Союз закрыл "лазейку", позволившую правительствам ЕС экспортировать оружие в Россию на десятки миллионов евро, несмотря на эмбарго, введенное в 2014 году после аннексии Крыма.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в прошлом году страны ЕС продали России оружие и боеприпасы на сумму 39 миллионов евро, что на 50% больше, чем в 2020 году, когда продажи составили 25 миллионов евро. Это происходило, несмотря на запрет ЕС на экспорт оружия в Москву, которое вступило в силу в июле 2014 года после аннексии Крыма Россией. В то же время, согласно тексту санкций, один из пунктов разрешал продажу по контрактам, подписанным до августа 2014 года.

Среди крупнейших экспортеров были страны с крупной оборонной промышленностью, в том числе Франция и Германия.

После полномасштабного вторжения России 24 февраля эта "лазейка" подверглась жестокой критике некоторых правительств ЕС, в частности Польши и Литвы.

Однако закрыли этот канал продажи оружия только на прошлой неделе, когда ЕС ввел пятый пакет санкций против России. Стоит отметить, что в публичном тексте Еврокомиссия не упомянула о закрытии этой "лазейки".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы включить в шестой антироссийский пакет санкций нефть, газ и банки РФ. Он подчеркнул, что это повлияет на Россию и заставит ее прекратить войну.

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