ЕС изъял Украину из "зеленого списка": закроет ли Кипр границы для туристов

Украина официально выбыла из списка третьих стран, гражданам которых можно путешествовать в ЕС.
Несмотря на решение ЕС по изъятию Украины из "зеленого списка", Кипр остается открытым для путешествий гражданам Украины.
Об этом сообщает МИД.
Условия въезда в государство:
- полная вакцинация
- или отрицательные тесты (до и по прибытии)
Напомним, Рада ЕС утвердил решение об изъятии Украины из перечня государств, граждане которых могут совершать несущественные (туристические) поездки в ЕС. В то же время, официальная рекомендация Совета ЕС по изъятию Украины из "зеленого списка" не означает, что украинцев ждет тотальное закрытие границ Евросоюза, отмечают в МИД. Каждая страна-член ЕС самостоятельно решает на национальном уровне, как ей действовать, какие ограничения применять или нет.
Читайте также:
- В МИД Украины разъяснили, кто может попасть в Бельгию после закрытия границ
- Будут ли штрафовать невакцинированных украинцев: ответ Минздрава
- Новые правила борьбы с пандемией: в Сингапуре невакцинированные будут лечиться от CОVID-19 за свой счет
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.