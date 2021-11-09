ЕС изъял Украину из "зеленого списка": закроет ли Кипр границы для туристов

Украина официально выбыла из списка третьих стран, гражданам которых можно путешествовать в ЕС.

Несмотря на решение ЕС по изъятию Украины из "зеленого списка", Кипр остается открытым для путешествий гражданам Украины.

Об этом сообщает МИД.

Также читайте Moderna просит ЕС разрешить прививать от COVID-19 детей от 6 лет

Условия въезда в государство:

полная вакцинация

или отрицательные тесты (до и по прибытии)

Напомним, Рада ЕС утвердил решение об изъятии Украины из перечня государств, граждане которых могут совершать несущественные (туристические) поездки в ЕС. В то же время, официальная рекомендация Совета ЕС по изъятию Украины из "зеленого списка" не означает, что украинцев ждет тотальное закрытие границ Евросоюза, отмечают в МИД. Каждая страна-член ЕС самостоятельно решает на национальном уровне, как ей действовать, какие ограничения применять или нет.

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку