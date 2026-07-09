ЕС меняет правила для российских военных: кому смягчат права на визы

Евросоюз / © Associated Press

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Европейский Союз пересмотрел первоначальное предложение о запрете на выдачу виз российским военнослужащим и ветеранам. После возражений Франции и Италии ограничения планируют сузить: они будут касаться только краткосрочных виз и только лиц, непосредственно принимавших участие в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает Euronews.

Ожидается, что новые правила войдут в 21 пакет санкций ЕС против России, который страны-члены обсуждают на этой неделе. Окончательное одобрение пакета планируется к середине июля.

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Что изменится для россиян

По обновленному предложению запрет будет распространяться на граждан России, которые служат или служили в регулярных российских войсках или подконтрольных Кремлю вооруженных формированиях и непосредственно участвовали в войне против Украины после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

В то же время от первоначальной идеи отказались. Ранее Еврокомиссия предлагала ограничить выдачу виз всем, кто имел какое-либо отношение к российским вооруженным силам, включая административный или логистический персонал.

Почему Франция и Италия выступили против

Париж и Рим заявили, что вопрос выдачи виз относится к сфере миграционной политики, а не санкциям. Более того, страны обратили внимание на практические трудности, ведь именно они оформляют значительное количество виз для граждан РФ.

Еще одним аргументом стала система обязательной военной службы в России, согласно которой мужчины в возрасте от 18 до 30 лет проходят срочную службу. По мнению Франции и Италии, это усложняет автоматическое применение запрета.

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Исключений для российских военных станет больше

Обновленный проект также расширяет список исключений. Если раньше получить визу могли только дезертировавшие российские диссиденты или военные, то теперь предусматриваются и другие основания:

гуманитарные причины;

национальные интересы страны-члена ЕС;

исполнение международных обязательств.

В таких случаях виза будет действовать только на территории выдавшего ее государства без права свободного передвижения по странам Шенгенской зоны, если другие государства не предоставят отдельного разрешения.

Окончательное решение еще не принято

Несмотря на компромисс, среди государств-членов остаются юридические и практические вопросы. В частности, Франция и Италия сомневаются, нести ли консульские учреждения ответственность в случае нарушения новых правил и не придется ли им самостоятельно доводить причастность заявителей к боевым действиям.

В то же время ряд стран Северной и Восточной Европы поддерживают более жесткий подход, обращая внимание на рост количества туристических виз, выдаваемых гражданам России после начала полномасштабной войны.

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По данным Euronews, официальной оценки количества россиян, затронутых новыми ограничениями, пока нет. В то же время в ЕС подчеркивают, что инициатива носит, прежде всего, безопасный характер, а российских участников войны рассматривают как потенциальную угрозу для стран Евросоюза.

Между тем, Россия планирует в 2026 году набрать в свою армию по меньшей мере 18,5 тыс. иностранцев. По всей РФ проверили мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет и каждому региону установили четкий план — сколько людей они должны отправить на войну.

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