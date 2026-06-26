ЕС может отказать военнообязанным украинцам в защите уже через несколько недель

Украинские беженцы в Европе / © ТСН

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Новые ограничения на предоставление временной защиты военнообязанным украинцам в Европе могут вступить в силу в течение ближайших нескольких недель.

Об этом сообщил неназванный чиновник ЕС, которого цитирует «Радио Свобода».

По его словам, после принятия соответствующего решения Советом ЕС до его официальной публикации в Официальном журнале Евросоюза обычно проходит около 20 дней — и именно тогда нормы вступят в силу. Государства-члены, по словам собеседника издания, заинтересованы в том, чтобы рассмотреть этот вопрос как можно скорее.

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Ранее источники «Радио Свободы» называли июль или сентябрь в качестве ориентировочных сроков принятия решения.

Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для украинцев до марта 2028 года, однако ограничить ее предоставление вновь прибывшим, на которых распространяются военные обязанности в соответствии с украинским законодательством.

Чиновник подчеркнул, что формулировка решения является гендерно-нейтральной и касается именно категории военнообязанных, а не к мужчинам как таковым — это ответ на обвинения в дискриминации по половому признаку со стороны Совета Европы.

Ограничения не коснутся тех, кто уже находится под временной защитой на территории ЕС — ее будут продлевать даже военнообязанным.

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Вместе с тем вновь прибывшие из этой категории смогут подавать заявления на получение статуса беженца в индивидуальном порядке, однако в Еврокомиссии неофициально оценили шансы на успех таких заявок как низкие, подчеркнув, что сам факт уклонения от военной службы не является основанием для получения защиты.

Что касается механизма проверки права на получение убежища, чиновник отметил, что одного штампа о легальном выезде из Украины будет недостаточно.

Еврокомиссия уже проводит консультации с украинскими властями с целью разработки объективной и справедливой процедуры.

В настоящее время механизм временной защиты, введенный в действие после начала полномасштабного вторжения России в марте 2022 года, действует до 4 марта 2027 года и гарантирует украинцам право на проживание, трудоустройство, образование, медицинскую помощь и социальные услуги в странах ЕС.

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Напомним, Европейская комиссия выступила с предложением продлить срок действия временной защиты для украинских беженцев еще на один год — до марта 2028 года. При этом временная защита не будет предоставляться вновь прибывшим мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим мобилизации.

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