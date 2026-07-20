ЕС может отложить новые санкции против России: что произошло

Санкции / © iStock

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Европейский Союз обсуждает несколько вариантов выхода из тупика, возникшего при согласовании нового, 21-го пакета санкций против России. Среди возможных решений — отсрочка ограничений на сжиженный российский природный газ (СПГ) на два года, полный отказ от этой нормы или даже отмена всего пакета санкций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

По информации агентства, принятие нового пакета санкций заблокировала Греция, выступившая против предложения ограничить деятельность европейских компаний по перевалке российского СПГ в третьи страны.

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Сейчас страны-члены рассматривают сразу несколько компромиссных сценариев. Один из них предусматривает 24-месячный переходный период перед вступлением в силу новых ограничений. Другой — полностью исключить из санкционного пакета положение о российском СПГ. Самый радикальный вариант — отложить весь пакет санкций.

По словам собеседников Bloomberg, также обсуждается возможность разрешить продление действующих контрактов на поставку российского СПГ.

Потолок цен на российскую нефть временно заморозили.

На прошлой неделе страны ЕС договорились временно сохранить действующую граничную цену на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель до 23 июля.

Такое решение было принято, чтобы выиграть время для переговоров по всему санкционному пакету. Ранее Евросоюз планировал автоматически пересматривать ценовой потолок в соответствии с ситуацией на мировом рынке. Однако из-за резкого подорожания нефти на фоне обострения ситуации вокруг Ирана ее повышение могло фактически увеличить доходы России от экспорта энергоносителей.

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Переговоры продолжаются

По данным Bloomberg, переговоры между государствами-членами остаются сложными, потому что каждая страна пытается защитить собственные экономические интересы.

В частности, при обсуждении нового пакета уже были смягчены или отложены отдельные инициативы, а некоторые предложения, в частности по ограничению импорта отдельных видов рыбной продукции из России, вообще изъяли из документа.

Ожидается, что уже на этой неделе послы стран ЕС продолжат консультации по окончательному согласованию нового пакета санкций против России.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему ЕС не может согласовать новые санкции против России. В частности, в FT заявляли, что все большее число государств-членов выступают против отдельных ограничений, опасаясь негативных последствий для собственного бизнеса и экономики.

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