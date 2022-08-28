ЕС может приостановить упрощенный визовый режим с Россией — Financial Times

Европейский союз намерен приостановить упрощенный визовый режим с Россией.
Если это произойдет, то чтобы попасть в страны Европейского союза россиянам нужно будет дольше ждать выдачу виз и предоставлять много документов.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.
Приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ страны Евросоюза планируют уже во вторник, 30 августа, во время встречи руководителей МИД в Праге.
Если это произойдет, россиянам придется подавать больше документов для получения визы ЕС. Также это дороже обойдется и займет больше времени.
"Мы должны послать сигнал российскому населению, что эта война не является нормальной, это неприемлемо", — сказал участвовавший в переговорах высокопоставленный чиновник ЕС.
Это решение компромиссно, поскольку многие государства ЕС заявляли, что если россиянам не приостановят выдачу виз, то они сделают это в одностороннем порядке.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что со временем вступит в силу запрет на въезд россиян в Евросоюз. Чтобы все россияне почувствовали ответственность за государство-террориста, в котором они живут, им всем следует запретить въезд в цивилизованный мир, в частности, в Евросоюз.
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