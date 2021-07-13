Вильнюс призывает еще и ужесточить санкции против Минска.

В Евросоюзе заговорили о возможности приостановления визового режима с Беларусью. Все из-за нашествия нелегальных мигрантов, которых белорусы пропускают через границы в Литву и Польшу.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 13 июля.

Литовцы уже начали возводить забор из колючей проволоки на своих юго-восточных границах. В Брюсселе им готовы на это выделить 10 миллионов евро. Лукашенко неоднократно угрожал Литве устроить нашествие мигрантов за то, что она активно поддерживает белорусскую оппозицию. И вот теперь это стало реальностью. За последний месяц, говорят в стране, через территорию Беларуси в Литву прибыло беспрецедентное количество нелегалов с Ближнего Востока и Африки. Большие группы мигрантов задерживают и на границе Беларуси с Польшей.

Напомним, 23 мая в Беларуси принудительно посадили гражданский рейс Ryanair, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был на борту. Официальной причиной посадки самолета в Минске назвали угрозу минирования самолета. После этого инцидента Украина и Евросоюз закрыли небо для белорусских самолетов.

В Беларуси уже почти год продолжаются массовые протесты после того, как многолетний глава Лукашенко сфальсифицировал результаты выборов. Из-за смертей и репрессий протестующих страны Запада и Украины ввели против режима Лукашенко санкции.

Новости мира: ЕС может приостановить визовый режим с Беларусью из-за нашествия нелегальных мигрантов

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