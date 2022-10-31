ЕС может признать террористической иранскую организацию Корпус стражей Исламской революции

Страны Евросоюза могут признать террористической иранскую организацию Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Голос Америки.

Она отметила, что власти Германии готовы ввести новый пакет санкций в отношении Ирана, а также внести провластную организацию КСИР в перечень террористических.

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Заявление главы МИД Германии прозвучало после того, как КСИР пригрозил проводить репрессии против протестующих, требующих отставки властей Ирана.

Кроме того, Бербок сообщила, что в настоящее время переговоры о перезаключении соглашения по ядерной программе между Ираном и странами Запада не ведутся.

Справка: протесты в Иране начались 21 сентября. Люди вышли на улицы после смерти 22-летней Махси Амини, которая была задержана полицией за якобы неправильное ношение хиджаба. Власти говорят, что девушка умерла в отделении полиции от сердечного приступа, но родители девушки уверяют, что у нее не было проблем со здоровьем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве несколько десятков человек собрались на Майдане Независимости с украинскими и иранскими флагами. Они выкрикивали слова поддержки украинскому народу, почтили память погибших в войне и требовали прекратить поставлять дроны-камикадзе, которыми обстреливают Украину. Свое правительство активисты считают не лучше путинского.

Также мы ранее информировали, что сотрудники службы безопасности Ирана заключили под стражу 53-летнего экс-форварда национальной сборной Али Даэи. Его задержали в городе Сагез, в одной из гостиниц которого легенда остановилась в компании другого бывшего футболиста Хамеда Лака.