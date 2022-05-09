ЕС может смягчить пакет санкций по экспорту российской нефти — СМИ

Европейский Союз может смягчить пакет санкций по экспорту российской нефти в третьи страны.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Как сообщается, смягчение возможно по экспорту российской нефти в третьи страны. Однако ключевое положение санкций о транспортировке якобы остается в силе и в дальнейшем будет препятствовать возможности РФ экспортировать сырье.
“Согласно документам, блок откажется от предложенного запрета на принадлежащие ЕС суда, которые транспортируют российскую нефть в третьи страны. Важно, что запрет на страхование все еще работает, и будет оставаться значительным препятствием для экспорта”, — пишет Bloomberg.
Напомним, что Кулеба обсудил с генсеком Совета Европы ответственность России за преступления в Украине.
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