ЕС может утвердить новые санкции против РФ без патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл / © Associated Press

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Патриарха Русской православной церкви Кирилла и основателя компании «Лукойл» Вагита Алекперова исключили из проекта 21-го пакета санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

По словам собеседников издания, исключение патриарха Кирилла и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова из санкционного списка произошло по требованию Болгарии, которое впоследствии поддержала Италия.

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Дипломаты также сообщили, что государства ЕС урегулировали большинство спорных вопросов по новому пакету санкций, однако значительная часть достигнутых компромиссов предполагает смягчение отдельных предложенных ограничений.

В частности, страны-члены договорились существенно сузить область применения запрета на въезд в Евросоюз для российских боевиков.

Кроме того, из проекта полностью изъяли запрет на импорт в ЕС российской щепы, минтая и других видов рыбы. Также отказались от планов ввести более жесткие ограничения относительно российского сжиженного природного газа и перевозящих его танкеров.

В то же время, государства Евросоюза принципиально согласились временно снизить предельную цену на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель.

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Среди нерешенных вопросов остается требование Австрии отменить санкции и разморозить активы российской инвестиционной компании Rasperia, связываемой с российским олигархом Олегом Дерипаской. Компания имеет многомиллиардные судебные претензии к дочерней структуре австрийского банка Raiffeisen.

Ранее сообщалось, что Болгария согласилась поддержать 21-й пакет санкций ЕС, несмотря на оговорки относительно «Лукойла» и РПЦ.

Мы ранее информировали, что Министерство финансов США внесло изменения в санкционные списки и вычеркнуло из них ряд российских граждан — родственников олигархов и руководителей банков.

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