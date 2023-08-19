ЕС может ввести санкции против Польши за продление эмбарго на зерно из Украины – СМИ

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Польши, если та продлит ограничения на импорт зерна из Украины после 15 сентября в одностороннем порядке.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Большинство государств-членов ЕС выступает против продления эмбарго на украинское зерно Польшей, а в случае, если такой шаг будет сделан, некоторые страны могут принять санкции против страны.

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Еврокомиссия считает, что продление Польшей эмбарго на украинское зерно нарушает европейское законодательство. Это может привести к наложению штрафных санкций в Польшу.

По информации источников RMF FM, в Варшаве есть опасения по поводу торговых контрмер, которые могут ввести отдельные страны ЕС.

На такой шаг может решиться, например, Германия, но не только. Большинство стран выступает против продления запрета на импорт зерна из Украины всего на четыре страны.

По неофициальной информации RMF FM , до 20 стран могут выступить против такого продления .

Кроме того, неизвестно, удалось ли сохранить солидарность четырех стран. Неофициальные источники радиостанции говорят, что Румыния не хочет действовать против Еврокомиссии.

То же касается и других четырех стран: Болгарии, Чехии, Словакии и Венгрии .

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 19 июля заявил, что Польша не будет открывать границу для украинского зерна после 15 сентября. Он пригрозил, что если Еврокомиссия не продлит запрет, то Польша самостоятельно "закроет" эту границу.