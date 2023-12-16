ЕС на следующей неделе будет голосовать за 12-й пакет санкций против РФ – журналист

Ранее против этого решения выступала Австрия.

Европейский союз на следующей неделе будет голосовать за 12-й пакет санкций против России за агрессию против Украины.

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Об этомсообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Австрия сняла свой резерв. Российские санкции должны быть официально приняты на следующей неделе", – сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в новом санкционном пакете ЕС нет "Росатома", эксперт объяснил, как это может быть связано с Венгрией.

Кроме того, мы ранее информировали, что Япония ввела новый мощный пакет санкций против России.

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