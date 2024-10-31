ЕС начал судебный процесс против маркетплейса Temu из-за нелегальных товаров

Если будет установлено, что компания нарушила новый закон о цифровых услугах, ей грозят большие штрафы.

ЕС начал официальное расследование против китайского интернет-магазина Temu из-за опасений продаж нелегальных товаров.

Об этом сообщает The Guardian.

В Еврокомиссии заявили об опасениях, что платформа, принадлежащая PDD Holdings, нарушает новый закон о цифровых услугах (DSA), регулирующий деятельность технологических компаний. Среди них – опасения, что у платформы нет достаточно надежных систем для остановки повторного появления недобросовестных продавцов, продукты которых появляются снова, иногда в течение нескольких дней после удаления, и продажи поддельной продукции.

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Высокопоставленное лицо Еврокомиссии заявило, что обеспокоенность по поводу продажи поддельных продуктов, фармацевтических препаратов, косметики и игрушек выражали различные органы власти по всей Европе, особенно в Германии, Дании и Ирландии, где расположена штаб-квартира компании в ЕС.

"Мы получили много информации от других органов власти, но есть реальные подозрения, что делается недостаточно, не эффективно, чтобы действительно предотвратить распространение нелегальной продукции", – отметили они.

Комиссия также обеспокоена агрессивной тактикой продаж на платформе с "призывающим дизайном", включая "игровые вознаграждения".

Если будет установлено, что компания нарушила DSA, ей грозят большие штрафы. В ЕК подчеркивают, что на этом этапе это лишь подозрения и расследование призвано выяснить, является ли проблема системной.

Жалобы против Temu были выдвинуты общеевропейской группой потребителей, заявившей, что компания нарушает DSA, не предоставляя клиентам важную информацию о продавцах на своих платформах.

С момента запуска в апреле прошлого года этот сервис быстро развился на рынке ЕС, продавая все – от косметики до одежды, а также мебели и техники – непосредственно из Китая и имеет около 100 миллионов пользователей.

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