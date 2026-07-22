ЕС начал задерживать танкеры "теневого флота" России: Каллас объявила о новом этапе санкций

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Европейский Союз усиливает борьбу с «теневым флотом» России, используемым для обхода санкций и экспорта нефти.

Об этом сообщила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По ее словам, 20 июля силы военно-морской операции EUNAVFOR MED IRINI совершили высадку на нефтяной танкер MV SOUTH STAR, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением норм международного морского права.

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«Мы усиливаем давление на „теневой флот“ России. Нефтяной танкер MV SOUTH STAR, подозреваемый в плавании под фальшивым флагом с нарушением международного морского права, был проверен силами операции IRINI для подтверждения флага», — заявила Каллас.

Она подчеркнула, что каждая незаконная перевозка нефти помогает финансировать российскую военную машину.

Каждый незаконный рейс помогает поддерживать военную машину России. Мы подкрепляем санкции реальными действиями на море», — подчеркнула глава европейской дипломатии.

По словам Каллас, на этой неделе страны-члены ЕС предоставили мандат еще одной военно-морской миссии — EUNAVFOR ATALANTA — проводить проверки судов, которые могут принадлежать к российскому «теневому флоту».

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Новые полномочия позволят миссии осуществлять инспекции таких судов по процедуре, аналогичной той, которую уже применяет операция IRINI.

В Брюсселе считают, что это решение еще больше усложнит работу судов, используемых Россией для обхода международных санкций на экспорт нефти.

Раньше говорилось о том, что в ЕС уже откровенно затягивают санкции против Кремля. Переговоры по 21-му санкционному пакету затянулись из-за сопротивления Венгрии, Греции, Австрии.

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