В ЕС начался авиаколлапс: компании уже отменяют рейсы, горючее заканчивается

В результате войны с Ираном возник острый дефицит горючего, поэтому авиакомпании мира вынуждены поднимать цены и отменять рейсы. Немецкая Lufthansa первой официально остановила полеты десятков самолетов, поскольку авиационное горючее стало слишком дорогим и дефицитным.

Отмена рейсов — что известно

Сообщается, что 16 апреля Lufthansa объявила о вынужденном приземлении 27 самолетов своей дочерней компании CityLine и четырех лайнеров основного бренда. Это решение принято на фоне нехватки авиационного керосина, возникшей после начала американо-израильской войны против Ирана 28 февраля.

Издание отмечает, что еще более критическая ситуация в Африке: нигерийские авиаперевозчики предупредили о полном прекращении полетов уже со следующего понедельника. По их данным, цена на горючее в стране выросла на 270%. И текущих доходов от продажи билетов уже не хватает даже для заправки самолетов.

Ситуация ухудшается, потому что из-за закрытого Ормузского пролива мир потерял 20% нефти и газа. Короткое перемирие не помогло, поскольку заводы просто не успевают возобновить работу.

На фоне негативных прогнозов акции авиакомпаний продемонстрировали стремительное падение:

easyJet — на 9% (закрытие со снижением на 5%);

Ryanair — на 6%;

Lufthansa и Wizz Air — около 3%.

Директор easyJet Кентон Джарвис отметил, что люди теперь покупают билеты в последний момент перед вылетом. Также туристы чаще выбирают путешествия внутри страны или отдых в Западном Средиземноморье, минуя восточную часть региона.

Дефицит горючего — как решают проблему

Отмечается, что в Австралии ситуацию усугубил пожар на крупнейшем НПЗ страны. Это заставило правительство срочно закупать 100 млн литров дизельного топлива в Брунее и Южной Корее для обеспечения стратегического резерва.

Европейский Союз сейчас разрабатывает планы действий в чрезвычайных ситуациях. Поскольку 75% авиационного топлива в ЕС ранее поставлялось с Ближнего Востока, блок планирует компенсировать дефицит путем рекордного импорта из Соединенных Штатов и максимальной загрузки собственных НПЗ.

Аналитики предупреждают, что отрасль ждет углубление кризиса в преддверии пикового летнего сезона, что неизбежно приведет к дальнейшему росту цен на авиабилеты во второй половине 2026 года.

Ранее мы писали, что из-за войны в Иране и блокады Ормузского пролива Европе грозит авиакризис. Запасов горючего в хранилищах хватит всего на шесть недель, поэтому массовые отмены рейсов могут сорвать летний сезон отпусков.

Напомним, после неудачных переговоров между США и Ираном мировые цены на нефть резко подскочили, превысив $100 за баррель. Нефть марки Brent подорожала почти на 7,5% (до $102,31), а американская WTI прибавила более 8% , достигнув цены $104,43 .

По прогнозам ООН, последствия конфликта в Персидском заливе могут оказаться разрушительнее пандемии COVID-19 и энергетического шока 2022 года, угрожая голодом 45 миллионов человек.

Дорогая нефть и проблемы с перевозками уже бьют по разным странам: в Юго-Восточной Азии не хватает энергии, в Африке стоят очереди за бензином, а в Австралии фермеры сеют меньше пшеницы из-за высоких затрат.