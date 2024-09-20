ЕС намерен покрыть четверть энергетических потребностей Украины зимой – фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии заявила, что партнеры Украины должны сделать все возможное, чтобы "сохранить свет" в стране.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что посетит Киев в пятницу, 20 сентября, чтобы обсудить энергетические потребности Украины с Зеленским.

Об этом пишет Kyiv Independent.

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе в четверг вместе с директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем, фон дер Ляйен заявила, что РФ "пытается погрузить Украину во тьму", добавив, что российские удары уже уничтожили в Украине 80% тепловых электростанций и треть ее гидроэнергетических мощностей.

"Как друзья и партнеры Украины, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить свет", — заявила председатель ЕК.

Она отметила, что Украине на эту зиму необходимо 17 гигаватт электроэнергии, и назвала три основных направления энергетической помощи, которую ЕС планирует ей оказать.

По словам фон дер Ляйен, эти шаги позволят предоставить Украине около 4,5 гигаватта электроэнергии, то есть чуть больше 25% ее зимних потребностей.

На первом этапе ЕС поможет Украине отремонтировать поврежденные российскими ударами объекты энергосистемы, чтобы восстановить 2,5 гигаватта мощности.

"В данный момент в Литве демонтируется целая тепловая электростанция и при нашей поддержке по частям отправляется в Украину", — пояснила фон дер Ляйен.

ЕС также будет экспортировать электроэнергию в Украину. Предварительно речь идет о 2 гигаваттах электроэнергии, что эквивалентно потере мощности оккупированной Запорожской АЭС.

Третье направление энергетической помощи ЕС – стимуляция децентрализованной и возобновляемой генерации для стабилизации украинской энергосистемы.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен сообщила об усилении гуманитарной помощи украинцам в преддверии холодов. Из-за непрекращающихся атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины Еврокомиссия выделит 40 млн евро на ремонт энергообъектов перед зимой.

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