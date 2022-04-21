ЕС не ослабит санкции, пока путинское оружие не умолкнет и он не выведет войска из Украины — Бербок

ЕС не ослабит санкции, пока путинское оружие не умолкнет и он не выведет войска из Украины — Бербок

Евросоюз не собирается ослаблять санкции против России, пока на территории Украины есть войска РФ.

ЕС же обещает усиливать меры против Кремля. Так, европейские страны уже готовят шестой пакет санкций против России.

Об этом заявила министер иностранных дел Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции с эстонской коллегой Эвой-Марией Лиметс в четверг.

"ЕС не отступится от санкций, пока путинское оружие не умолкнет и он не выведет свои войска с территории Украины. Мы еще больше будем усиливать давление на российскую военную машину и в то же время сделаем все для того, чтобы в дальнейшем поддержать Украину вооружениями и техникой. Ибо вполне понятно, что мужественные украинские солдаты защищают в Украине также и наш европейский мирный порядок и нашу свободу", — заявила Бербок.

В то же время, по ее словам, Германия "к сожалению, не может дать все, что хочет Украина", ведь в Бундесвере якобы нет такого количества вооружения. Однако Германия ведет переговоры с партнерами в ЕС и НАТО, которые могут отдать Украине вооружение советского производства в обмен на новую технику немецкого производства.

По словам Бербок, у Германии вроде бы нет бронированных машин и танков. К тому же, министерша иностранных дел Германии сомневается, "что такую технику вообще можно использовать в этой войне".

В то же время ФРГ обещает в ближайшем будущем обучать украинских военных управлению Panzerhaubitze 2000, которую передадут Украине Нидерданды, ведь "это в дальнейшем поможет Украине".

Бербок также сообщила о выделении из немецкого бюджета на вооружение Украины еще 1 млрд. евро.

"Мы пытаемся с первого дня дать Украине то, что возможно... Это вызов для нас. Это сложно для политики: есть желание (предоставить оружие – ред.), но реальность выглядит иначе. Конечно, мы стараемся делать быстрее, ведь на кону каждый день. Мы пытаемся комбинироваться с партнерами – кто чем может помочь", – пояснила Бербок.

Напомним, в Германии растет недовольство позицией канцлера Олафа Шольца по поводу очередного блокирования поставок в Украину тяжелого вооружения и оппозиция может воспользоваться этим и выразить недоверие главе немецкого правительства, подняв в Бундестаге вопрос о дополнительном вооружении Украины.

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