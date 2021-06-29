ЕС не признает Covishield, которой вакцинируют и украинцев: в Индии обещают решить вопрос

ЕС не признает Covishield, которой вакцинируют и украинцев: в Индии обещают решить вопрос

В Индии в Институте сыворотки говорят, что решат проблему.

У граждан Индии, которых прививали от коронавируса вакциной CoviShield (местное название AstraZeneca. — Ред.), возникли трудности с поездками в Евросоюз. Руководство Института сыворотки (Serum Institute), где производят препарат, сейчас занимается решением этой проблемы.

Об этом заявил исполнительный директор индийского Института сыворотки (Serum Institute) Адар Пунавалла в Twitter.

Он уточнил, что поскольку жители Индии не могут попасть в ЕС, так как были вакцинированы Covishield, он пытается решить эту проблему.

"Уверяю всех, я буду обсуждать это на самых высоких уровнях и надеюсь решить этот вопрос в ближайшее время как с регуляторными органами, так и на дипломатическом уровне со странами", — заявил он.

Известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на сегодня одобрило четыре вакцины от коронавируса: AstraZeneca (новое название — Vaxzevria), Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson. Вакцины Covishield в списке пока нет. Поэтому, как пишет Reuters, Министерство иностранных дел Индии также поставило вопрос о непризнании CoviShield Европейским агентством по лекарственным средствам.

Как сообщалось, Кипр с 1 июля не потребует отрицательный результат теста на коронавирус от вакцинированных путешественников, прибывающих из Украины. Однако под ослабление ограничений не будут подпадать лица, вакцинированные препаратами CoronaVac или CoviShield.

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