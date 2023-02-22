ЕС не смог согласовать 10-й санкционный пакет против России — СМИ

В среду, 22 февраля, послы ЕС обсуждали 10-й пакет санкций против России. Послы не смогли прийти к единому консенсусу по согласованию санкций против страны-агрессорки.

Об этомсообщил редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Джозвяк в своем Twitter.

"Послы ЕС не достигли согласия по десятому пакету санкций против России. Переговоры продлятся завтра, тревожно приближаясь к установленному дедлайну — 24 февраля", – говорится в его сообщении.

Журналист добавил, что из-за сопротивления Венгрии послам ЕС не удалось договориться о продлении антироссийских санкций на 9 или 12 месяцев вместо нынешних шести.

в the #Hungary backed down! Again. у них были первые разговоры о 9 человек. then 4. yesterday 2. today: agreement on 0 de-listings. но длина только для 6 месяцев. не 9 или 12 месяцев как много других государств-членов государства, зарегистрированных для. #Russia #Ukraine https://t.co/KOPy1lSoiZ — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 22 февраля 2023

Напомним, 15 февраля Европейская комиссия официально предложила к одобрению государствами-членами десятый пакет санкций против России за агрессию против Украины. ЕК предлагал ограничить экспорт товаров двойного назначения и технологических товаров (контроль 47 компонентов, которые могут использоваться в российском оружии), внести путинских пропагандистов в список санкций наравне с политическими и военными руководителями России (речь идет о 100 именах) и другое.

Добавим, что дополнительные санкции против РФ намерены ввести США. Об этом сообщил глава Белого дома Джо Байден во время визита в Киев и Варшаву. В частности, по его словам, в список попадут элиты и компании, работающие на военную машину России.

Трехсторонняя встреча Украина-ЕС-НАТО, Джоржа Мелони в Киеве, обстрел Херсона – новости 22 февраля

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