ЕС нужна альтернатива НАТО для защиты населения: Франция хочет создать силы быстрого реагирования

Министр обороны Франции заявил, что существуют ситуации, в которых НАТО некомпетентна, поэтому Франция часто решает эти вопросы самостоятельно.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция предлагает создать силы быстрого реагирования ЕС, которые выполняли бы задачи, в которых НАТО некомпетентна.

Об этом пишет Le Monde.

Лекарню повторил предложение, которое ранее озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. Подразделение численностью 5000 человек может быть сформировано уже в следующем году.

По плану Франции главной задачей сил быстрого реагирования будет проведение эвакуации граждан ЕС из других стран, в которых вспыхнули военные конфликты.

Глава оборонного ведомства Франции отметил, что существует множество кризисов, в которых Североатлантический альянс некомпетентен, и Франция часто проводит спасательные операции самостоятельно.

"Мы должны быть в состоянии очень быстро создать эти силы для обеспечения безопасности граждан Европы, Португалии, Италии, Германии и Франции", – объяснил Лекороню.

Министр также уточнил, что есть секретные военные миссии, о которых НАТО не должна знать по определенным причинам. Он упомянул эвакуацию европейцев из Судана в 2023 году и подчеркнул, что Франция решала этот вопрос практически самостоятельно.

Напомним, большинство стран Запада давно отказалось от срочной службы в армии, что может стать проблемой в случае масштабной войны в Европе. Но в некоторых странах большинство молодежи все же готово защищать свою родину с оружием в руках.

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