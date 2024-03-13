ЕС обновил санкционный список: к кому из россиян есть претензии даже после смерти

ЕС удовлетворил просьбу Аркадия Воложа и снял с него санкции, а смерть основателя ЧВК "Вагнер" сочли недостаточной причиной, чтобы убрать его имя из списка.

ЕС снял санкции с сооснователя российской IT-компании "Яндекс" Аркадия Воложа. Кроме него из санкционного списка Евросоюза исключены несколько других россиян. При этом основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин, который по официальным данным погиб в 2023 году, в списке остался.

Об этом пишет издание Deutsche Welle со ссылкой на публикацию в Журнале Европейского совета во вторник, 12 марта.

В августе прошлого года Волож впервые выступил против российского вторжения в Украину, назвав его "варварским". Известно, что сейчас российская часть компании "Яндекс" находится в процессе продажи российским инвесторам, а Аркадий Волож и западные акционеры разделят акции нидерландской части компании.

Санкции также сняли с нескольких россиян в связи с их смертью. Среди них замминистра обороны РФ Геннадий Жидко, депутаты Госдумы Николай Борцов и Дмитрий Зубарев, а также командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин, который погиб вместе с Пригожиным при крушении самолета. Однако сам основатель ЧВК в списке по-прежнему числится. В ЕС объяснили свое решение опасениями, что активы Пригожина могут быть использованы его сыном и наследником для финансирования войны в Украине "или других действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Напомним, Аркадий Волож попал под европейские санкции в июне 2022 года. После публикации санкционного списка акции "Яндекса" обрушились, а Волож покинул совет директоров.

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