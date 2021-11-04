ЕС обновит перечень стран "зеленой" зоны: останется ли в нем Украина

ЕС обновит перечень стран "зеленой" зоны: останется ли в нем Украина

После ЕС решение должны принять завтра, а в силу оно вступит на следующей неделе.

Европейский союз может исключить Украину из списка безопасных стран для путешествий из-за ситуации по распространению коронавируса.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По его словам, решение должно быть принято завтра, а в силу оно вступит на следующей неделе.

"Послы ЕС, скорее всего, завтра исключат Украину из списка путешествий, рекомендованных ЕС, через COVID-19. Удаление из перечня должно состояться на следующей неделе", — написал брюссельский журналист.

EU ambassadors будет перемещаться на most likely remove #Ukraine от EU recommended safe country #COVID19 Travel list. the de-listing should happen next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2021

Напомним, в "зеленый" список ЕС попадут страны с положительной ситуацией с COVID-19.

Отметим, в Украине по состоянию на утро 4 ноября зафиксирован новый максимум больных коронавирусом за все время пандемии — 27 377 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 699 человек, 12 464 пациента выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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