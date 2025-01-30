ЕС обсуждает возможное возобновление поставок российского газа — FT

Некоторые европейские чиновники рассматривают возможность возобновления поставок российского газа по трубопроводам как часть потенциального решения для прекращения войны России против Украины.

Об этом сообщило Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Сторонники этой идеи утверждают, что возобновление поставок газа поможет снизить цены на энергоносители в Европе, а также может стимулировать Москву к переговорам и созданию условий для прекращения огня.

Источники FT сообщают, что предложение поддерживают некоторые немецкие и венгерские чиновники, которые видят в этом способе уменьшить расходы на энергоносители.

Впрочем, возобновление потоков газа РФ значительно увеличило бы доходы Москвы, напоминает издание. До начала полномасштабной войны такие поставки составляли около 40% от общего объема импорта газа в ЕС, а крупнейшим импортером была Германия.

Как пишет FT, дискуссии разозлили брюссельских чиновников и представителей восточноевропейских стран, активно работающих над сокращением зависимости от российского газа. Один из чиновников назвал такое предложение "безумием".

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Разговоры также обеспокоили американских экспортеров СПГ, опасающихся потери конкурентоспособности. Возобновление транзита российского газа может сделать их продукцию менее привлекательной для европейских компаний.

Для обсуждения потенциальных долгосрочных поставок СПГ на этой неделе в США прибыла одна из ведущих должностных лиц Еврокомиссии по вопросам энергетики Дитте Юул Йоргенсен.

ЕС планирует освободить свою энергетическую систему от российского ископаемого топлива к 2027 году. Комиссар ЕС по вопросам энергетики Дан Йоргенсен в марте представит план. Однако высокие цены на газ заставляют европейские страны искать более дешевые источники энергии.

Напомним, российская государственная энергетическая корпорация "Газпром" признала, что рассматривает возможность сокращения штата своего центрального офиса на 40 процентов. Там озабочены долгосрочными последствиями войны в Украине и сокращение экспорта российского газа в Европу.

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