ЕС обвиняет Pornhub и XVideos в несоблюдении правил защиты детей: подробности

Дети

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Европейская комиссия начала официальное производство против популярных платформ контента для взрослых — Pornhub, XNXX, XVideos и Stripchat. Причина — возможные нарушения положений Закона ЕС о цифровых услугах (DSA), в частности, в сфере защиты детей от вредоносного контента.

Как отмечено в прессрелизе, платформы подозревают в том, что они не обеспечивают надежную проверку возраста пользователей, из-за чего несовершеннолетние могут иметь доступ к контенту 18+. Кроме того, компании, якобы, не оценили потенциальные риски для психического и физического здоровья детей, как того требует законодательство ЕС.

Еврокомиссия подчеркнула, что нарушение этих правил серьезно и противоречит принципам безопасности цифрового пространства в рамках Евросоюза.

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Платформа Stripchat больше не имеет статуса «очень большой онлайн-платформы» (VLOP), поскольку не отвечала критериям количества пользователей в ЕС в течение года. Однако даже без этого статуса сайт обязан соблюдать общие требования DSA, в том числе по защите несовершеннолетних.

Расследование продлится: Еврокомиссия будет собирать дополнительные доказательства, проводить интервью и проверки. Если компании не исправят ситуацию или не будут сотрудничать, возможно введение временных санкций.

Кроме того, ЕС уже работает над единственным решением: летом 2025 года должно появиться специальное цифровое приложение для проверки возраста пользователей.

Напомним, в Закарпатской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который с января по февраль 2025 сбрасывал на мессенджеры порнографические видео. В общей сложности пикантные кадры он прислал 52 людям.

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